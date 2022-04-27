Mercedes Benz'in yeni T-Serisi, çok konuşulacak teknik özellikleri ve fiyatıyla piyasadaki yerini aldı. İki farklı motor seçeneğiyle piyasaya sürülen seriye gelin biraz daha yakından bakalım.

Mercedes, tartışmasız ki dünyanın en önde gelen otomotiv markalarından biri. Onu bu kadar özel kılansa; ürettiği araçlarda konfor ve güvenlikten ödün vermeden şık bir tasarım ve keyifli bir sürüş deneyimi sunabiliyor olması. Tıpkı geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni SUV modeli EQS SUV da olduğu gibi.

Maalesef fiyatlarıyla çoğu yeni modeli cep yakıyor olsa da Mercedes’in yeni araçlarında tasarımsal açıdan çok daha başarılı işlere imza attığını görüyoruz. Yine tasarımıyla göz dolduracak yeni T-Serisi de bugün ortaya çıktı. Gelin, T-Serisini hep birlikte inceleyelim.

İçten yanmalı ve elektrikli motor opsiyonlarıyla birlikte gelecek

Yeni T-Serisi, oldukça farklı bir tasarıma sahip. Yandan bakıldığında binek araç havası veriyor ancak önden bakıldığında karizmatik bir SUV gibi görünüyor. Citan modeliyle de oldukça benzer bir tasarıma sahip olsa da pek çok konuda Citan’dan farklı özellikler barındırıyor. Opsiyonel olarak seçilebilen 17 inç jantlarla, aracınızın görünümünü biraz daha sportif bir hale getirebileceksiniz. Yeni T Serisi’nde hem içten yanmalı hem de yine Citan modelinde olduğu gibi elektrikli motor seçenekleri yer alıyor olacak. Ancak şimdilik şirketin piyasaya sunacağı ilk modeller dört silindirli ve dizel motorlu olacak gibi görünüyor.

Serinin ilk modellerinden T160d’de 95 beygir gücünde ve 230 Nm Tork üreten 1.5 litrelik bir dizel motor; T180’de ise 116 beygir gücünde, 260 Nm tork üreten motoruyla birlikte yollardaki yerini alıyor olacak. Aracından biraz daha performans bekleyenler için T180’de ayrıca bir ‘aşırı güç ve tork’ özelliğinin olduğunu da belirtelim. Araç, bu özelliğiyle 119 beygir gücüne ve 295 Nm torka ulaşabiliyor. Bu da tabii ki araç için oldukça güzel bir performans desteği sağlıyor.

İç tasarımına baktığımızda da T-Serisi'nde klasik çizgilerden fazla uzaklaşılmadığını görüyoruz. Yine de iç kısımda sürücülerin keyfini artırabilecek bazı detaylara da yer verilmiş. Günümüzde pek çok yeni modelde gördüğümüz ambiyans aydınlatmaları, anahtarsız çalıştırma ve sesli asistan gibi. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 7 inçlik dokunmatik ekranıyla da sizin ve yolcularınızın keyifli zaman geçirmesine olanak sağlanmış.

Evet, tabii ki aracın tasarımını veya teknik özelliklerini sabaha kadar konuşabiliriz. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var ki; o da bu araca sahip olmak isteyenlerin cebinden toplam kaç para çıkması gerektiği. Hemen söyleyelim. Öncelikle aracın Türkiye’deki satış fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Almanya’da ise 30.000 Euro’dan (472.438 TL) başlayan fiyatıyla piyasaya sürüldü.

Mercedes Benz T-Serisinin ilk görüntüleri: