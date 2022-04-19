Mercedes-Benz EQS SUV Tanıtıldı: İşte Tasarım ve Özellikleri

Mercedes-Benz, tam bir yıl önce tanıttığı EQS modelinin ardından bugün ilk elektrikli SUV'u olacak EQS SUV'u tanıttı. Gelin, tasarımıyla ve özellikleriyle göz açan yeni otomobile yakından bakalım.

Tam bir yıl önce otomobil dünyasında lüks ve konforun yeniden tanımlanmasını sağlayan EQS modelini tanıtan Mercedes-Benz, bugün merakla yolunu gözlediğimiz bir yeni elektrikli otomobilini daha tanıttı. Mercedes’in yeni elektrikli modeli, zaten canavar gibi duran EQS’nin daha da canavarlaşmış hali EQS SUV oldu.

EQS sedan modeliyle aynı platformu taşıyan, tamamen elektrikli ve 7 koltuklu yeni Mercedes-Benz EQS SUV, tasarımı ve özellikleriyle yine herkesi cezbetmeyi başaran bir Mercedes modeli oldu. Gelin, Mercedes’in ilk elektrikli SUV’una yakından bakalım.

Karşınızda yeni Mercedes-Benz EQS SUV:

Yeni Mercedes-Benz EQS SUV, iç bölümünde orijinal EQS sedanda da gördüğümüz, boydan boya uzanan bir ekrana yer veriyor. Aracın şoför bölümü fütüristik hatlarını taşımaya devam ederken, arka bölümde oturan yolcular da gözünü muhtemelen yola vermeyecek. Aracın ön koltuklarının arkasında büyük bir dokunmatik ekran yer alacak.

Aracın performansına gelecek olursak, karşımıza iki farklı motor seçeneği çıkıyor. EQS 450 seçeneği, 355 beygir güç üretebilirken EQS 580 4MATIC seçeneğinde bu güç 536 beygire ulaşıyor. EQS 450 motorun 600 kilometrelik menzile sahip olacağı açıklanırken, 4MATIC’te menzilin ne olacağı henüz paylaşılmadı.

Mercedes-Benz EQS SUV, bu yılın ikinci yarısında 103 bin 360 dolardan başlayan fiyatlardan satışa sunulacak. Aracın Türkiye'ye gelmesi halinde ise 4 milyon lira civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.