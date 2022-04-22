Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 22 Nisan Dünya Günü'ne dikkat çekmek isteyen Mercedes-Benz'in reklam yüzü oldu. Şirktin elektrikli araç üreten alt markası Mercedes-EQ için çekilen reklam filmi, sosyal medyada övgü topladı.

Yaklaşık iki yıl önce Kerem Bürsin ile işbirliği yapan ve oyuncuyu reklam yüzü olarak kullanmayı sürdüren BMW'ye ezeli rakibi Mercedes-Benz'den Kıvanç Tatlıtuğ'lu yanıt geldi. Mercedes-Benz'in yalnızca elektrikli araç üreten alt markası Mercedes-EQ'nun Türkiye'deki marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Ünlü oyuncu ve manken, Mercedes-EQ'nun sosyal medyada yayınladığı reklam filminde başrol oldu.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in Türkiye ayağı, dün yayınladığı Tweet'te Mercedes-EQ'nun Kıvanç Tatlıtuğ ile bir reklam filmi çekeceğini söylüyordu. Bugün yayınlanan reklam filmi, "Dünya, bu senin için" başlığını taşırken, 22 Nisan Dünya Günü'ne de dikkat çekiliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, 1 yıl boyunca Mercedes EQS aracını kullanacak

Çekilen reklam filminde otomobil üreticisinin çevreci yüzü ön plana çıkartılırken, daha öncesinde açıklanan planlar bir kez daha dile getirildi. Buna göre Mercedes, 2029'a kadar tüm ürünlerini elektrikli olarak üretecek ve doğaya verdiği zararı minimuma indirecek. Bu doğrultuda Mercedes ile sponsorluk yapan Kıvanç Tatlıtuğ, 1 yıl boyunca kendine tahsis edilen tamamen elektrikli Mercedes EQS aracını kullanacak.

Bugüne kadar piyasaya iki tam elektrikli otomobil süren Mercedes-EQ, bu sene içerisinde EQA, EQB ve EQE isimli modelleri karşımıza çıkartacak. Şirketin öncesinde piyasaya sürdüğü araçların isimleri EQC ve Kıvanç Tatlıtuğ'a da verilen EQS'di. Çekilen reklam filmi sadece sosyal medyada değil, sinemalarda ve televizyonda yayınlanacak. Ayrıca outdoor ve basılı mecralar için de ayrı reklam afişleri hazırlanacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Mercedes reklamı

Reklama sosyal medyada verilen tepkiler