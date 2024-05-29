Adana'da aracının direksiyonu kilitlendiği için kaza yapan bir vatandaş hakkını mahkemede aramaya karar verdi.

2019 yılında Adana'da gerçekleşen olayda Aydın Aras adlı vatandaş, yeni aldığı Mercedes marka otomobili ile giderken bir kaza yaptı. İddialara göre saatte 80 kilometre hızla Adana-Mersin yönünde seyahat etmekte olan aracın direksiyonu kilitlendi ve otomobil 180 derece dönerek çelik bariyerlere çarptı. Kazada Aras'ın omurga kemiği kırıldı ve talihsiz vatandaşa 10 parça platin takıldı. Aras'ın tedavisi 3 ay sürdü.

Kaza sonrası araç ise tamir için bayiye götürüldü. Aras, aracı almaya gittiğinde ise takılan farlarda bir farklılık olduğunu görüp araştırmaya başladı. Yapılan incelemelerde araca takılan parçanın orijinal olmayan çıkma bir parça olduğu, takıldı denilen 11 parçanın ise takılmadığı tespit edildi. Bunun üzerine yeni araç talep eden Aras'ın isteğini kabul etmeyen Mercedes, onun yerine bir alt model aracın verileceğini söyledi. Bunun üzerine Aras'ın hukuk mücadelesi başladı.

Bilirkişiye göre kazanın nedeni ESP sistemi

Mahkemeden atanan bilirkişi raporuna göre kazanın sebebi ESP sistemi gözüküyor. Bilirkişi, yaptığı incelemenin sonuçlarını “Kaza yerindeki yol durumu, zemin durumu ve özellikleri, aracın otoyol gişelerine yaklaşık 150 metre mesafede kaza yapmış olması ve gişe girişindeki araç trafiğinde olabilecek maksimum hız göz önüne alınarak, heyet olarak yapmış olduğumuz incelemeler, tespitler ve değerlendirmeler neticesinde, kazanın meydana geldiği yer E90 otobanı olup, yol yapısı ve eğimi dikkate alındığında aracı kaydıracak ve direksiyon hakimiyetini engelleyecek şekilde su birikmesine uygun olmadığı, yolun, aracın gidiş yönündeki drenaj kanalına doğru meyilli olduğu ve yolda su birikmeyeceği gibi kaza anındaki fotoğraflar incelendiğinde su kanalında dahi suyun olmadığı, araç üzerinde bulunan lastiklerin profil derinliği standartlara uygun olduğundan kazanın meydana gelmesinde lastiklerin olumsuz bir etkisinin olmadığı, aracın, otobanda iki bariyer arasında, gidiş istikametine göre 180 derece "U" dönüşü yapıp, gidiş yönünün ters istikametine dönmesinin mümkün olmayacağı gibi böyle bir durumda da dahi ESP sisteminin bu durumu önlemesi gerektiği, ancak bu kazada bu aktivasyonun gerçekleşmediği ve kazanın ESP sisteminden kaynaklandığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde açıkladı.

Kazanın sebebi olarak gösterilen ESP (Elektronic Stability Programme), araçtaki sensörleri ve direksiyon hareketliliğini kararlaştırarak aracın sürücünün istediği yönde gidip gitmediğini kontrol eden bir araç olarak tanımlanıyor. Bilirkişi raporuna göre ayrıca kazadan sonra takılan far gerçekten de çıkma parça ve takıldı denilen parçalar da takılmamış durumda. Aras ise hem Mercedes'i hem de bayiyi dava ettiğini belirtiyor.