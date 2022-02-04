TCMB'den Ocak Ayı Enflasyonuna İlişkin Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TÜİK'in Ocak 2022 enflasyon verilerini değerlendirdi. Yapılan açıklamalarda, alt kategorilerdeki fiyat artışının sürdüğü ancak enflasyonu en çok etkileyen şeyin enerji fiyatları olduğu belirtildi. Döviz içinse "istikrarlı görünüm" değerlendirmesinde bulunuldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2022 yılının ilk enflasyon verilerinin açıklandığından bahsetmiştik. Açıklanan verilere göre Türkiye'deki yıllık enflasyon yüzde 48,7'ye, aylık enflasyon ise yüzde 11,1'e yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun yıllık bazda yüzde 114,87 olduğunu açıkladı. Şimdiyse bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından değerlendirildi.

Merkez Bankası tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, ocak ayında fiyatı en çok artan kategorilere değinildi. Artışın gruplar genelinde yayıldığını açıklayan yetkililer, enflasyona en büyük etkinin ise enerjiden geldiğini belirttiler. Raporda, döviz kurunun ise ocak ayı boyunca istikrarlı bir görünümde olduğu belirtildi.

Merkez Bankası'nın enflasyon açıklaması şöyle

"Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken, bu gelişmeye en belirgin katkı enerji fiyatlarından gelmiştir. Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir. Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir. Tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiği değerlendirilmektedir. Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergilemiştir. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi giyim dışı gruplarda daha belirgin olmak üzere sürmüştür. Hizmet enflasyonu ise ulaştırma, lokanta-otel, sağlık ve bakım-onarım alt grupları öncülüğünde yükselmiştir. Alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta özel tüketim vergisindeki gelişmelerin yansımaları izlenmiştir. Başta enerji ve metal olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan artışlar ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerindeki yükseliş devam etmiştir."