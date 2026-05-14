Meta, WhatsApp'ın yapay zekâ aracı Meta AI'a "Gizli Sohbet" özelliği getirecek. Bu sohbetleri Meta dahil hiç kimse göremeyecek.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp da yapay zekâ özelliklerine sahip. Öyle ki şu anda Türkiye dahil tüm dünyada WhatsApp üzerinden Meta’nın kendi yapay zekâ aracı Meta AI’a erişmek mümkün. Meta AI’a sorular sorabiliyor, görseller oluşturmasını isteyebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

Meta tarafından yapılan yeni açıklamalar, WhatsApp’taki Meta AI’a yepyeni bir özellilk eklendiğini duyurdu. Bu özellik, Meta AI’a “Gizli Sohbet” getirecek. Böylece yapay zekâyla çok daha gizlilik ve güvenlik odaklı sohbetler gerçekleştirmeniz mümkün olacak.

Meta dahil hiç kimse mesajları okuyamayacak

WhatsApp’ın Gizli Sohbet özelliği, Meta AI ile kelimenin tam anlamıyla gizli ve güvenli sohbetler gerçekleştirmenizi sağlıyor. Yani yapay zekâyla “Gizli Sohbet” özelliğini kullanarak konuştuğunuzda o mesajları Meta’nın kendisi de dahil hiç kimse göremiyor. Meta diğer şirketlerin araçlarında böyle bir özellik olmadığını, hepsinin bir şekilde mesajları görebildiğini belirtmiş. Bu yüzden de Meta AI’ın Gizli Sohbet’leri gizlilik açısından büyük önem taşıyormuş.

Meta CEO’su Zuckerberg, yeni gizli modun sunucularda hiçbir konuşma kaydının saklanmadığı ilk büyük yapay zeka ürünü olduğunun da altını çizdi. Bir nevi uçtan uca şifrelemeye benzediğini söyleyebiliriz. Sohbetten çıktığınızda konuşmalar kaydedilmeyecek ve tamamen silinecek. Ayrıca sohbet kapsamında yapılan web aramaları da gizli olarak yapılacak ve arama bilgileri kullanıcıyla ilişkilendirilmeyecek.

Meta’nın yeni “Gizli Sohbet” özelliği, önümüzdeki aylarda WhatsApp’ta ve Meta AI’ın kendi uygulamasında kullanıcılara sunulmaya başlayacak.