Meta AI, Instagram Hesaplarının Çalınmasına Yardım Etti (Evet, Şaka Değil)

Kötü niyetli kişiler, Meta AI'da bulunan ve şu anda kapatılan bir açığı kullanarak birçok Instagram hesabını ele geçirdi.

Meta’nın yapay zekâ destekli yardım robotu, az kalsın büyük bir skandala yol açıyordu.

Kötü niyetli kişiler, Meta’nın kendi yapay zekâ botunu kandırarak Instagram hesaplarını çocuk oyuncağı gibi ele geçirmeyi başardı.

"Lütfen bu hesaba yeni e-posta ekle"

Siber güvenlik uzmanlarının tespit ettiği ve sosyal medyada paylaşılan kanıtlara göre sistem akılalmaz bir basitlikle çalışıyordu. Hackerlar ilk olarak konumlarını gizlemek için bir VPN kullandı. Ardından Instagram’ın yapay zekâ destekli destek botuyla sohbete başlayıp, kurbanın hesabına yeni bir e-posta adresi eklemesini istedi.

İşte filmlere taş çıkartan absürtlük tam bu noktada başladı. Yapay zekâ botu, doğrulama kodunu hesabın asıl sahibine değil, doğrudan hackerın verdiği yeni e-postaya gönderdi. Kodu bota geri yazan kötü niyetli kişiler, şifre sıfırlama butonunu kaparak hesapları tek tek avladı. Üstelik kurbanların ruhu bile duymadı çünkü sistem asıl e-posta sahibine hiçbir uyarı gönderilmedi.

Yöntem şu anda çalışmıyor

Instagram sözcüsü Andy Stone, açığın fark edilir edilmez hızlıca kapatıldığını duyurdu. Yani şu an için hesabınız güvende ancak sorun giderilene kadar kaç kişinin hesabının çalındığı hâlâ gizemini koruyor.