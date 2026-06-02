Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Meta AI, Instagram Hesaplarının Çalınmasına Yardım Etti (Evet, Şaka Değil)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Kötü niyetli kişiler, Meta AI'da bulunan ve şu anda kapatılan bir açığı kullanarak birçok Instagram hesabını ele geçirdi.

Meta AI, Instagram Hesaplarının Çalınmasına Yardım Etti (Evet, Şaka Değil)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta’nın yapay zekâ destekli yardım robotu, az kalsın büyük bir skandala yol açıyordu.

Kötü niyetli kişiler, Meta’nın kendi yapay zekâ botunu kandırarak Instagram hesaplarını çocuk oyuncağı gibi ele geçirmeyi başardı.

"Lütfen bu hesaba yeni e-posta ekle"

Siber güvenlik uzmanlarının tespit ettiği ve sosyal medyada paylaşılan kanıtlara göre sistem akılalmaz bir basitlikle çalışıyordu. Hackerlar ilk olarak konumlarını gizlemek için bir VPN kullandı. Ardından Instagram’ın yapay zekâ destekli destek botuyla sohbete başlayıp, kurbanın hesabına yeni bir e-posta adresi eklemesini istedi.

İşte filmlere taş çıkartan absürtlük tam bu noktada başladı. Yapay zekâ botu, doğrulama kodunu hesabın asıl sahibine değil, doğrudan hackerın verdiği yeni e-postaya gönderdi. Kodu bota geri yazan kötü niyetli kişiler, şifre sıfırlama butonunu kaparak hesapları tek tek avladı. Üstelik kurbanların ruhu bile duymadı çünkü sistem asıl e-posta sahibine hiçbir uyarı gönderilmedi.

Yöntem şu anda çalışmıyor

Instagram sözcüsü Andy Stone, açığın fark edilir edilmez hızlıca kapatıldığını duyurdu. Yani şu an için hesabınız güvende ancak sorun giderilene kadar kaç kişinin hesabının çalındığı hâlâ gizemini koruyor.

Instagram Yapay Zeka Meta

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com