Meta'nın GitHub Depolarına Sızdılar: Tek Bir Çalışanın Şifresi Yetti!

Meta'nın GitHub depolarına sızan bilgisayar korsanları, tek bir çalışanın çalınan şifresiyle kaynak kodlarına ve kişisel verilere ulaştı.

Meta, bu kez GitHub depolarına uzanan bir sızıntıyla gündemde. Bir çalışanın çalınan şifresini ele geçiren bilgisayar korsanları, şirketin kod depolarına girdi. Yaklaşık 1.500 Meta çalışanının verilerinin gündeme geldiği olayda, ABD'deki personel ağırlıkta. Meta'nın açıklamasına göre saldırganlar şirketin iç sistemlerine veya sunucularına doğrudan ulaşamadı.

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Saldırganların eline geçenlerin büyük bölümü kişisel veriler değil, şirketin yazılım kaynak kodları ve ticari sırları. Açıklanan dağılıma göre verilerin %99'u bu grupta, kalan %1'i ise kişisel verilerden oluşuyor. Üstelik bu kişisel veriler, GitHub depolarına yanlışlıkla yüklenmişti. Yani tek mesele çalınan bir şifre değil; hassas bilgilerin böyle bir depoda bulunması başlı başına bir güvenlik riski.

Şaşırtıcı detay: Gerçek veriler sahteleriyle karıştı

Korsanların ele geçirdiği her kayıt gerçek bir Meta çalışanına ait değildi. Paketin bir kısmı, yazılım testlerinde kullanılan anonimleştirilmiş veya sentetik verilerden oluşuyordu. Yani ellerindeki bilgilerin bir bölümü, gerçek kişileri değil test amacıyla oluşturulmuş profilleri işaret ediyordu. Ne var ki araya sahte kayıtların karışması, depolarda gerçek kişilere ait verilerin de bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Meta önlemleri artırıyor

Meta, sızıntının ardından korsanların erişimini kesti ve olayla ilgili adli bilişim incelemesi başlattı. Depolardaki gizli API anahtarlarını da yeniledi. Olaydan etkilenen çalışanlara kimlik hırsızlığına karşı kredi izleme ve kişisel bilgilerinin yasa dışı platformlarda paylaşılıp paylaşılmadığını takip etme hizmetleri sunuldu.

Şirketin iç sistemlerine erişilememiş olsa da kaynak kodları ve kişisel veriler korsanların eline geçti. Üstelik bazı bilgilerin yanlışlıkla kod depolarına yüklenmesi, güvenlik zincirindeki başka bir zayıf noktayı da ortaya koyuyor.