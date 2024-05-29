Meta, aralarında İsrail ve Çin'in de bulunduğu ülkeler adına dezenformasyon oluşturmak isteyen, etki kampanyaları yapan yüzlerce hesabı kaldırdı.

Sosyal medya platformları sık sık etki kampanyalarının ana hedefi hâline geliyor. Meta'nın sahibi olduğu Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads için 2024'ün ilk çeyreğine ait tehdit raporunu açıkladı. Aralarında Bangladeş, Çin, Hırvatistan, İran ve Rusya'nın bulunduğu ülkelerde durdurulan gizli etki kampanyaları paylaşılırken, bunların çoğunun hedef kltle oluşturma çalışmalarının başlarında tespit edildiği ve kaldırıldığına işaret etti.

Açıklanan raporda, Çin merkezli bir grup Instagram ve Facebook hesabının, sayfasının ve grubunun küresel Sikh topluluklarını hedef gösterdiği ortaya çıktı. İsrail merkezli bir diğer grup ise 500'ten fazla Facebook ve Instagram hesabını yerel Yahudi öğrenciler, Afrikalı öğrenciler ve kaygılı vatandaşlar taklidi yaparak İsrail operasyonlarını övdüğü ve kampüslerde yahudi karşıtlığı üzerine konuştuğu ifade edildi. Bu hesaplar da kapatıldı.

Yapay zekâ da kullanılmış

Meta'nın raporuna göre bu iki ağı yöneten kişiler, dezenformasyon yaratmak için üretken yapay zekâ araçlarını da kullandı. Çin merkezli grup yapay zekâ ile üretilen görselleri kullanırken İsrailli ekip ise yapay zekâyı yorumlar oluşturmak için kullandı. Rapora göre en azından şimdilik yapay zekâ temelli etki kampanyaları, var olan tespit sistemlerini aşabilecek kadar sofistike değiller.

Bu türden etki kampanyaları sosyal medya platformlarında sık sık karşımıza çıkıyor. Bu ayın başlarında da TikTok'ta çok sayıda bu türden ağ ortaya çıkmıştı. Bu ağlardan birinin Çin bağlantılı olduğu belirtilmişti.