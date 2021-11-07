Metaverse sanal evrenine öncelik vermek üzere adını değiştiren ve farklı yenilikler üzerine çalışan Meta (eski adıyla Facebook), insanları yeni sanal evrenle daha iyi tanıştırabilmek için dünya çapında fiziksel mağazalar açmaya hazırlanıyor.

Meta, isim değişikliğini duyurduğu etkinlik sırasında, üzerinde çalıştığı metaverse isimli yeni sanal evreni de tanıtmış ve dünya genelinde tartışma yaratmıştı. Bu yeni evren birçok insanı heyecanlandırsa da ciddi sayıda bir kesimi de tedirgin ediyor. Mark Zuckerberg’in eski danışmanlarından Roger McNamee metaverse’in bir distopya olduğunu ve Zuckerberg’in elinde güvenli olmayacağını söylemişti. Kişisel veri ve mahremiyet ihlalleri sebebiyle mimlenen Facebook’un ismi Meta olarak değişmiş olsa da bazı vukuatlardan sıyrılabilmiş değil.

Metaverse evreni üzerine yoğun mesai ve çaba harcayan Meta şirketi, başarılı olduğu takdirde teknolojik devrim niteliğinde olabilecek bu sanal dünyanın insanlar nezdinde kabul görmesini ve sahiplenilmesini istiyor. Bunun için çeşitli çalışmalar yapan Meta, dünya çapında fiziksel mağazalar açarak insanları metaverse ile tanıştırmayı amaçlıyor.

Amaç dünyayı daha açık ve bağlı hale getirmek

The New York Times’ın haberine göre, fiziksel mağaza açma düşüncesi aslında yeni markalama çalışmalarının öncesinde de vardı. Proje ile ilgili bilgisi olan kişiler Meta’nın fiziksel mağaza açarak, şirketin Reality Labs birimi tarafından üretilen sanal gerçeklik başlığı ve gözlükleri gibi ürünleriyle insanları tanıştırmayı ve bunun eğlenceli, heyecan verici bir yenilik olacağını göstermeyi hedeflediğini söylüyor.

Mağaza planı ile ilgili ulaşılan belgelere göre, açılacak mağazalarla birlikte dünyayı daha açık ve bağlı hale getirmek amaçlanıyor. Mağaza ismi hakkında ise Facebook Store öne çıkıyor. Fakat şirketin ismi sonrasında Meta olarak değiştiği için mağaza ismi halen belirsiz. Belgelerde ayrıca ana mağazanın Reality Labs ofisinin bulunduğu Kaliforniya’daki Burlingame’de açılmasının planlandığı görülüyor. Mağaza planlarına henüz kesinleşmiş değil ve herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.