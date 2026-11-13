Meta'nın Yapay Zekâsı Muse Artık Sizin Yerinize Telefon Görüşmesi Yapabiliyor

Meta'nın ücretli abonelere sunduğu yeni güncellemeyle yapay zekâ asistanı Muse, artık kullanıcıların yerine telefon görüşmeleri yapabiliyor.

Meta, yapay zekâ asistanı Muse'a gerçek bir kişisel asistan hissi verecek önemli bir özellik daha ekledi. Yeni güncellemeyle birlikte Muse, ücretli abonelik sahibi kullanıcılar adına telefon aramaları gerçekleştirebiliyor.

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Meta Yapay Zekâ Direktörü Alexandr Wang'in paylaştığı bilgilere göre yeni özellik, Muse'un işletmeleri arayarak rezervasyon yaptırma, randevu planlama ve kullanıcıların "yapmak istemediği diğer aramaları" gerçekleştirme gibi görevleri üstlenmesini sağlıyor. Bu işlevden yararlanmak için ekstra jeton ve ek özellikler sunan ayrı bir Muse aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Özelliğe erken erişim sağlayan bazı kullanıcılar, Muse'un telefonla ilgili görevleri oldukça rahat bir şekilde hallettiğini belirtiyor. Moltbook'un kurucusu ve Meta Superintelligence çalışanı Matt Schlicht, geçtiğimiz ay asistanının bir Volvo bayisiyle yaptığı telefon görüşmesinin kaydını paylaştı. Schlicht, Muse'un ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmak için telefonda bekleme hattında bile sabırla bekleyebildiğine dikkat çekti.

Görüşmeler nasıl gerçekleşti?

Paylaşılan görüşme kaydındaki dikkat çekici bir detay ise Muse'un kendisini açıkça bir yapay zekâ asistanı olarak tanıtmaması oldu. Asistan yalnızca kullanıcı adına aradığını ve görüşmeyi metne döktüğünü belirtmekle yetiniyor. Bu yaklaşım basit görevler için yeterli görünse de görüşmenin kontrolden çıkması veya karşı tarafın bir yapay zekâyla konuştuğunu fark edip telefonu kapatması gibi riskler her zaman mevcut.

Şirket verilerine göre şimdiden 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Muse için yeni özellikler düzenli olarak yayınlanmaya devam ediyor. Kullanıcılar artık gelen kutularına tam erişim izni vermeden önemli e-postaları takip edebilmesi için asistanlarına özel bir e-posta adresi de atayabiliyor.

Öte yandan Meta, yapay zekâya telefon görüşmesi yeteneği kazandıran ilk şirket değil. Google, yıllar içinde Pixel telefonlar için sunduğu "Call For Me" gibi benzer özellikler geliştirirken, Instinct de yakın zamanda daha karmaşık aramaları yönetebilen "Concierge" özelliğini kullanıma sunmuştu.