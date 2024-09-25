Meta Connect 2024 Başladı: İşte Öne Çıkan Noktalar

Meta'nın her yıl gerçekleştirdiği Connect konferansı başladı. Etkinlikte öne çıkan noktaları sizin için derledik.

Teknoloji devlerinin yeni ürünlerini, hizmetlerini ve teknolojilerini tanıtmak için yaptıkları etkinlikler büyük ilgi görüyor. Sosyal medya devi Meta da her yıl Connect adını verdiği bir konferans ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkıyor. Bu yılın etkinliği, yeni cihazlar ve yapay zekâ hizmetlerini öne çıkarıyor.

İşte etkinlikte tanıtılan ürünler ve teknolojilerden öne çıkanlar:

Sanatçılar için yeni Logitech sanal gerçeklik kalemi:

Etkinlikteki ilk ürünlerden biri, Logitech'in MX Ink stylus kalemi oldu. Bu kalem Meta Quest 3S, Quest 3 ve Quest 2 modelleri ile kullanılabiliyor. 129.99 dolarlık (4.440 TL) bu kalem, 2D ve 3D tasarım yapmak isteyen kullanıcılara daha rahat ve doğal bir kullanım sunacak. Kalemin Open Brush, Gravity Sketch ve Adobe Sundance 3D Modeler gibi uygulamaları da destekleyeceği açıklandı.

Meta'nın yapay zekâsı ünlülerin sesleriyle konuşabilecek

Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için ünlülerin seslerinin kullanıldığı yapay zekâ sohbet botlarını da duyurdu. Bu isimler arasında Awkwafina, John Cena, Keegan-Michael Key, Kristen Bell ve Judi Dench gibi isimler yer alacak.

Facebook ve Instagram'a yapay zekâ görselleri gelecek

Connect etkinliğinde duyurulan bir başka özellik ise "Imagined for You" oldu. Bu özellik ile birlikte Meta, Facebook ve Instagram'da kullanıcılara, tercihlerine veya trendlere göre yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller ve içerikler gösterecek. Bu görseller kullanıcıların yüzünü de içerebilecek. Bu görüntülerle karşılaşıldığında paylaşma ya da yeniden oluşturma seçenekleri de kullanılabilecek.

Meta AI artık görüntü işleyebilecek

Son büyük yapay zekâ modelini iki ay önce yayımlayan Meta, büyük bir güncelleme daha getirdi. Bu modelle birlikte yapay zekâ artık görüntü ve metin işleyebilecek. Llama 3.2 modeli sayesinde geliştiriciler daha gelişmiş yapay zekâ uygulamaları geliştirebilecek, artırılmış gerçeklik çalışmaları yapabilecekler.

Meta Ray-Ban gözlükler artık gördüklerimizi "hatırlayacak"

Meta Ray-Ban gözlükler, yeni yazılım güncellemeleri ve şeffaf bir modelle zenginleştirildi. Böylece gözlükler daha işlevsel hâle gelmiş oldu. Yeni özellikler arasında gözlüklerin bir nesnenin fotoğrafını çekebilmesini ve telefona göndermesini sağlayan hatırlama özelliği yer alıyor. Ayrıca gözlük ile QR kodları taramak da mümkün olacak.

Meta'nın ilk artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion geliyor

Meta'nın yeni gözlüğü neredeyse normal bir gözlük gibi duruyor olsa da yarım milyar dolarlık bir yatırımı temsil ediyor. Bu gözlük sayesinde Meta, ilk defa artırılmış gerçekliği de gözlüklere taşıyor. Bu da telefon görüşmelerini bir adım öteye taşıyor ve hologram görüşme, çevresel oyunlar gibi yenilikler sunuyor.

Meta HorizonOS

Meta'nın yeni işletim sistemi, yeni başlıkları ve gözlükleri için gerekli yazılım altyapısını sağlayacak. Android için geliştirilebilen her uygulamanın bu işletim sistemine de uyarlanabileceği belirtilirken, geliştiriciler için gerekli araçlar da sağlanacak. Yeni işletim sistemi ayrıca 2 boyutlu yapıları 3 boyutlu hâle getirebilmeyi sağlayacak araçlara da sahip olacak. Bu işletim sistemi açık kaynak kodlu olacak.

Meta Quest 3S VR sanal gerçeklik başlığı tanıtıldı

Meta'nın yeni sanal gerçeklik başlığı Quest 3S, Quest 2'nin yerini almak üzere geldi. Quest 3 ile aynı çipe ve kontrollere sahip olan başlık, daha düşük fiyatı ve derinlik sensörü olmayan, daha düşük çözünürlüklü ekranları ile Quest 3'ün hemen bir adım gerisinde konumlanıyor. Bu modelle birlikte Quest 2 ve Quesdt Pro'ya veda ettiğimizi de belirtelim.

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