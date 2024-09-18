Meta, Ray-Ban iş birliğini 2030'a kadar uzattı ve akıllı gözlük geliştirmeye devam edecek.

Meta, akıllı gözlük pazarındaki varlığını sürdürmek ve güçlendirmek amacıyla EssilorLuxottica ile olan iş birliğini 2030 yılına kadar uzatma kararı aldı. 2019 yılında başlayan bu ortaklık, bugüne kadar iki nesil Ray-Ban akıllı gözlüğü piyasaya sürmeyi başardı.

Yeni anlaşma Meta'nın akıllı gözlüklerin tasarımında Ray-Ban’in stilini devam ettireceğini gösteriyor. EssilorLuxottica, Ray-Ban dışında Oakley gibi markalarla da biliniyor ve Versace, Prada, Chanel gibi lüks markalarla lisans anlaşmaları yapıyor. Bu geniş moda yelpazesi Meta'nın akıllı gözlüklerinin de estetik açıdan dikkat çekici olmasına katkıda bulunuyor.

Zuckerberg: Akıllı gözlükler teknolojinin geleceği olacak

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, gözlüklerin gelecekte büyük bir teknoloji platformuna dönüşme potansiyelini vurguladı. Zuckerberg, bu dönüşümün modaya uygun bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Ayrıca Snap'in beşinci nesil Spectacles'ını tanıtması ve Meta'nın yeni AR gözlüklerini önümüzdeki hafta tanıtması bekleniyor. Bu gelişmeler ile birlikte akıllı gözlük pazarında rekabet daha da artacaktır.