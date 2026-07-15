Meta, 26 çalışan tarafından açılan yeni bir davayla gündemde. Davacılar, şirketin yapay zeka destekli sistemleri kullanarak sağlık sorunları yaşayan veya izin kullanan çalışanları işten çıkarmalarda hedef aldığını öne sürüyor.

Yapay zeka teknolojileri iş dünyasında giderek daha fazla kullanılmaya devam ederken, Meta bu kez dikkat çeken bir dava ile karşı karşıya kaldı. Şirket, işten çıkarma süreçlerinde yapay zeka araçlarından yararlanarak bazı çalışanlara karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla mahkemeye verildi.

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ABD'de açılan davada 26 mevcut ve eski Meta çalışanı, şirketin kullandığı sistemlerin özellikle sağlık sorunları yaşayan, ebeveyn izninde bulunan veya yasal izin haklarından yararlanan çalışanları olumsuz etkilediğini savunuyor.

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İddiaların odağında yapay zeka var.

Davaya göre Meta'nın kullandığı bazı dahili sistemler çalışanları performans, üretkenlik ve çeşitli kullanım verilerine göre puanladı. Davacılar, bu sistemlerin izinli çalışanların durumunu yeterince dikkate almadığını ve işten çıkarma kararlarında belirleyici rol oynadığını öne sürüyor. Şikayet dosyasında hamilelik izni, ebeveyn izni, aile bakım izni ve sağlık kaynaklı izin kullanan çalışanların orantısız şekilde etkilendiği iddia ediliyor.

Yaklaşık 8 bin kişilik işten çıkarma gündemde.

Dava, Meta'nın 2026 yılında gerçekleştirdiği ve yaklaşık 8 bin çalışanı etkileyen işten çıkarma dalgasının ardından geldi. Bu sayı şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. Davacılar, yapay zekanın kullandığı performans kriterlerinin izinli oldukları dönemlerde doğal olarak düşen üretkenlik verilerini dikkate almadığını ve bunun ayrımcı sonuçlar doğurduğunu savunuyor.

Meta suçlamaları kabul etmiyor.

Meta ise iddiaları reddediyor. Şirket, işten çıkarma kararlarının yapay zeka tarafından değil, insan yöneticiler tarafından alındığını belirtiyor. Şirket sözcüleri, çalışan seçimlerinde yasalara uygun hareket edildiğini ve davadaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Uzmanlar, davanın sonucunun yalnızca Meta için değil, yapay zekayı insan kaynakları süreçlerinde kullanan birçok şirket için de önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.