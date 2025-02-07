Meta ve UNESCO, yapay zekâ destekli çeviri sistemleri geliştirmek için konuşma kayıtları ve çeviri verilerini içeren yeni bir program başlattı.

Meta, UNESCO ile birlikte yeni bir dil teknolojisi programı başlattı. Program kapsamında konuşma kayıtları yazıya dökülmüş metinler ve çeviri verileri toplanarak yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Meta, elde edilen verilerin farklı dillerde konuşma tanıma ve çeviri sistemlerinin iyileştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

Meta, "Dil Teknolojisi İş Birliği Programı" adıyla yeni bir girişim başlattı. Program kapsamında, en az 10 saatlik konuşma kaydı, yazılı metinler ve farklı dillerde çeviri cümleleri sağlayabilecek iş ortakları aranıyor. Katılımcılar, Meta’nın yapay zekâ ekipleriyle birlikte çalışarak bu verilerin konuşma tanıma ve çeviri modellerine entegre edilmesine katkıda bulunacak.

Meta, yapay zekâsını açık kaynak haline getirecek

Meta, bu modellerin tamamlandığında açık kaynak olarak paylaşılacağını açıkladı. Programa katılanlar arasında Kanada’nın Nunavut hükümeti de yer alıyor. Bölgedeki bazı sakinler, Inuktut olarak bilinen İnuit dillerini konuşuyor. Meta, özellikle yeterince temsil edilmeyen diller üzerinde yoğunlaştığını ve UNESCO ile birlikte çalışarak daha fazla dil için yapay zekâ destekli çözümler geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Meta, programın yanı sıra açık kaynak bir makine çeviri değerlendirme aracı da duyurdu. Dilbilimciler tarafından hazırlanan ve yedi dili destekleyen bu araç, geliştiricilerin erişimine açıldı. Kullanıcılar, yapay zekâ platformu Hugging Face üzerinden araca ulaşarak katkıda bulunabilecek. Öte yandan Meta, İngilizce dışındaki dillerde yanlış bilgi yayılımını önleme konusunda geçmişte eksiklikler yaşadığını kabul ederken, yapay zekâ destekli moderasyon sistemlerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.