Meta, Instagram’da yapay zekâ ile yorum yazmayı kolaylaştıran yeni bir özelliği sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı.

Meta, Instagram’da yorum yazmayı kolaylaştıracak yapay zekâ destekli yeni bir özellikle denemeler yapıyor. Kullanıcıların gönderilere yorum yaparken Meta AI’den yardım alabileceği bu özellik, şimdilik sınırlı sayıda kişiye sunulmuş durumda.

Meta'nın Instagram'da kullanıcıların gönderilere yorum yaparken yapay zekâdan destek alabileceği yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. Yani bir gönderi gördüğünüzde ne yazsam diye düşünmenize gerek kalmadan, yapay zeka size öneriler sunuyor olacak. Şirket de bu yolla etkileşimi biraz daha pratik ve akıcı hâle getirmeyi hedefliyor.

Görselleri analiz edip otomatik yorumlar öneriyor

X kullanıcısı Jonah Manzano, Instagram’da yorum yazma alanının yanında bir kalem simgesinin yer aldığını paylaştı. Kullanıcıların bu simgeye tıklayarak Meta AI’yi devreye alabildiğini belirtti. Yapay zekânın, görseli analiz ederek gönderiye uygun üç farklı yorum önerisi sunduğunu aktardı. Ayrıca kullanıcıların, sunulan yorumları yenileyerek alternatif seçeneklere ulaşabildiğini ifade etti.

Meta, test edilen bu özelliğin hangi kullanıcılara sunulduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Şirket, daha önce Facebook'ta da yapay zekâ destekli yorum özeti gibi benzer özellikleri test ettiğini açıkladı. Instagram’daki yeni sistemin genel kullanıma ne zaman açılacağı ise hâlâ netlik kazanmadı.

Yeni gelecek olan özellik ise bazı kullanıcılar tarafından yapay ve gereksiz olarak değerlendirildi. Yapay zekâ ile oluşturulan yorumların platformdaki doğal ve samimi etkileşimi azaltabileceği yönünde yorumlar da mevcut. Meta’nın bu sistemi kalıcı olarak getirip getirmeyeceği ise şimdilik belirsiz.