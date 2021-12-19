Apple, Ödüllü Ekranının Düşük Fiyatlı Modelini Çıkarabilir

Apple’ın geçtiğimiz yıllarda bir hayli ses getiren monitörü Pro Display XDR, sahip olduğu özellikler kadar fiyatıyla da kendinden bahsettirmişti. Şimdi ortaya atılan yeni bir söylentiye göre şirket, ödül alan ekranının düşük fiyatlı bir modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Apple, 2019 yılında ‘monitör’ alanında adeta yeni bir dönem başlatmıştı. Şirketin Pro Display XDR ekranını resmen tanıtmasının ve satışa sunmasının üzerinden çok geçmeden ‘yılın ekranı’ ödülünün sahibi olmayı da başardı. Özellikle profesyonel kullanıcılar için son teknoloji kullanılarak üretilen Pro Display XDR, fiyatıyla da bir hayli tartışma konusu olmuştu.

Pro Display XDR, piyasada 4 bin 999 dolar gibi bir fiyata sahip. Şu anda Apple’ın internet sitesinde Türkiye fiyatı 75 bin TL olan ekran, çıktığı yıldan bu yana alıcıları epey zorluyor. Fakat elde edilen yeni bilgilere göre Apple, ödül alan ekranının ‘daha bütçe dostu’ bir versiyonunu satışa sunmak için hazırlıklara başlamış olabilir.

Pro Display XDR’nin özellikleri ‘kısılmış’ bir versiyonu olabilir:

Mark Gurman adlı gazeteci ve medya çalışanının Bloomberg’de yer alan bir yazısına göre Apple, Mac bilgisayarları için Pro Display XDR’nin özellikleri azaltılmış ve daha bütçe dostu bir modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Son model Mac bilgisayarlar için satışa sunulması beklenen bu ekran, Gurman’ın sözleriyle “büyük oranda satış elde edebilir.” Uzmanlar, Apple hakkında ortaya çıkan bu yeni söylentileri Pro Display XDR’nin çıkışından bu yana üretim maliyetinin düşmüş olmasına bağlıyor.

Yeni versiyonun orijinaline benzer bir üretim kalitesine sahip olacağı ancak daha küçük boyutlarda ve daha düşük görüntü kalitesiyle satışa sunulacağı düşünülüyor. Son derece etkileyici özelliklere sahip olan ekranın ‘bütçe dostu’ versiyonunun nasıl bir fiyata sahip olacağına dair henüz kesin bir bilgi ortaya çıkmış değil ancak uzmanlar, en az yarı yarıya bir fark olacağı görüşünde. Ayrıca bu yıl Ocak ayında Apple’ın benzer bir proje üzerinde çalıştığına dair söylentiler de gün yüzüne çıkmıştı. Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili daha fazla haberin ortaya çıkacağını öngörebiliriz.