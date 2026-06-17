MG’nin Porsche Taycan benzeri tasarımıyla dikkat çeken yeni otomobili 07’nin özellikleri ve tasarımı belli oldu.

Türkiye’de de faaliyet gösteren otomobil devi MG, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirketin büyük heyecanla beklenen MG 07 modeli resmen görücüye çıktı. Aracın tasarım ve teknik detaylarının büyük bölümü belli oldu.

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Çin merkezli SAIC’in NEV platformunu temel alan bu otomobil, özellikle Porsche’nin Taycan otomobilini andıran çok şık bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihaz hem elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit olmak üzere 2 farklı seçenekte satışa çıkacak.

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Karşınızda MG 07

Aracın tamamen elektrikli (BEV) versiyonu, 67 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle birlikte geliyor. Bu batarya, kullanıcıya 610 km ya da 650 km şeklinde iki farklı menzil seçeneği sunuyor. Saf elektrikli versiyonun kalbinde, Shanghai Automotive Gearbox Company tarafından üretilen ve arka aksa yerleştirilen 176 kW gücünde bir elektrik motoru görev yapıyor.

Şarj edilebilir hibrit, yani PHEV versiyonda ise 30 kWh'lik görece küçük bir batarya, 82 kW güç üreten 1.5 litrelik atmosferik bir benzinli motorla eşleştirilmiş. sisteme eşlik eden ana sürüş motoru ise tek başına 152 kW güç üretebiliyor. Elektrik enerjisiyle 185 km menzil sunulabiliyor.

Tasarım olarak arkaya doğru eğimli belirgin bir fastback silüetine sahip olan MG 07'nin tavanında, gelişmiş otonom ve akıllı sürüş özelliklerine zemin hazırlayan bir Lidar sensörü yer alıyor. Ön camdan başlayıp arkaya doğru kesintisiz uzanan panoramik cam tavan tasarımı, aracın rüzgar direncini düşüren akıcı hatlarını tamamlıyor. Önde ayrıca çok odaklı aydınlatma elemanlarına sahip karakteristik C şekilli far modülleri ve boydan boya uzanan geniş alt havalandırma kanalı var. Aracın Çin’de 22 bin dolar civarı fiyattan satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.