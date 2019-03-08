Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10 kullanan aktif cihaz sayısı 800 milyonu geçmiş durumda.

Microsoft’un Modern Yaşam ve Cihazlar Kurumsal Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi’nin dün akşam saatlerinde attığı tweete göre şirketin en güncel işletim sistemi olan Windows 10, 800 milyon aktif cihaza ulaşmış durumda. 800 milyon aktif cihaz, Microsoft adına yeni bir rekor kırıldığı anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, 2015 yılında yaptığı açıklamada 2018 finansal yılının sonunda 1 milyar aktif Windows 10 cihaza ulaşmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Fakat Windows 7 ve 8.1 kullanıcılarının Windows 10’a geçişleri oldukça yavaş bir şekilde ilerliyor.

Microsoft, Windows 10’u ilk yayınladığında Windows 7 ve 8.1 kullanıcılarına 12 ay içinde Windows 10’a ücretsiz geçiş hakkı tanımıştı. Pek çok kişi bu fırsattan yararlansa da bazı kişiler Windows 10’a karşı temkinli yaklaşarak geçiş yapmayı reddetti. 12 aylık sürenin sonunda ise Windows 10’a geçişler iyice yavaşlamaya başlamıştı.

Microsoft, Ocak 2020 itibarıyla Windows 7’e olan desteğini sonlandıracak. Bu nedenle 2020 yılında Windows 10’a geçişlerin bir miktar da olsa hızlanması bekleniyor. Microsoft’un 2018 yılının sonuna koyduğu 1 milyar aktif Windows 10 cihaz hedefi, bir ihtimal 2020 yılının sonunda gerçekleşebilir.