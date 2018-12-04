Microsoft, Edge inadından vazgeçerek Chromium tabanlı bir internet tarayıcısı projesine başlamaya karar verdi.

Internet Explorer'dan sonra Edge projesiyle de dibe vuran Microsoft, inadından vazgeçerek Chromium tabanlı bir tarayıcı geliştirmeye karar verdi. Windows Central kaynaklı gelen habere göre EdgeHTML tabanlı tarayıcılardan vazgeçen Microsoft, açık kaynak kodlu Chromium'a geçiş yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Microsoft ve Google'ın ARM'li bilgisayarlara Chrome'u getirmek için birlikte çalışacaklarını sizlerle paylaşmıştık. Açıkçası bu gelişme ile beraber ele alınca taşların yerine oturduğunu söyleyebiliriz.

Bu sürecin en ilginç tarafı, Microsoft Store'un tüm kurallarının baştan sona değişecek olması olacak. Nitekim Store'da bir uygulamanın yayınlanması için EdgeHTML desteği ile gelmesi gerekiyor. Böylece bir süre sonra Chrome'u Microsoft Store'da da görebiliriz.

Son olarak projenin kod adı olarak Anaheim adı ön plana çıkıyor. Ne diyelim, 'bükemediğin bileği öpmek' deyimi herhalde bu durum için cuk oturuyor. Microsoft'un da olmadık inadından vazgeçtiğini görmek sevindirici.