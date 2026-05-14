Microsoft Edge’e Çok Sekme Kullananların İşini Çok Kolaylaştıracak Özellik Geldi: Copilot, Sekmeleri Okuyup Size Yardım Edebilecek!

Microsoft, Edge tarayıcısına “Tab Intelligence” isimli yeni özellik getirdi. Bu özellik sayesinde Copilot tüm açık sekmelerinizi görebilecek ve size yardımcı olabilecek.

Gökay Uyan / Editor

Aklınıza gelebilecek her türden teknoloji devi son yıllarda yatırımlarının büyük çoğunluğunu yapay zekâya çevirmişti. Microsoft da bunlardan biriydi. Öyle ki firma, Copilot yapay zekâ aracını birçok hizmetinde sunuyordu. Şimdi ise Copilot ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Microsoft, Copilot yapay zekâ aracını Edge tarayıcısının sekmelerine entegre edileceğini duyurdu. Eğer tarayıcınızda çok sayıda sekmeyle uğraşan biriyseniz bu özellik çok işinize yarayacak.

Copilot, Edge’deki tüm açık sekmeleri görebilecek ve size yardım edebilecek

Microsoft’un yeni özelliği “Tab Intelligence” ismini alıyor. Sekme yönetmek çoğunuzun bileceği üzere kolay değil. Aynı anda 15-20 seçme açık olduğunda işleriniz karışabiliyor, hangi sekmenin ne olduğunu, neye ihtiyacınız olduğunu unutabiliyorsunuz. İşte Tab Intelligence da bunu çözmek için tasarlandı. Tabii ki az sayıdaki Microsoft Edge kullanıcısından biriyseniz.

Copilot, Edge üzerindeki artık tüm açık sekmelerinizi okuyabilecek ve gerekli konularda size yardımcı olabilecek. Örneğin bir gezi planlıyorsunuz diyelim. Otel seçenekleri, yapılacak aktiviteler, biletler gibi birçok konuda farklı farklı sekmeler açtınız. Tab Intelligence ile birlikte bilgi almak için sekme sekme gezmenize gerek kalmayacak, sadece Copilot’a sormanız yeterli olacak. Sekmeleri inceleyerek ne sorarsanız yanıt verebilecek ve sizi büyük uğraştan kurtaracak.

Özelliği kullanmak için hiçbir ek ayar yapmaya gerek yok. Yalnızca tarayıcıdaki Copilot simgesine tıklamanız ve sorunuzu sormanız yeterli. Hatta özelliği daha da ileriye taşıma imkânınız bile var. Copilot’a tarama geçmişinize ve önceki sohbetlere erişim izni verirseniz daha alakalı yanıtlar da sunabilecek.

