Microsoft Edge, İnternetteki İndirim Kuponlarını Gösteriyor

Microsoft, Edge kullanıcıları için yeni bir özelliği kullanıma sundu. Kullanıcıların alışveriş deneyimini iyileştiren bu yeni özellik, aranan ürünler için internetteki indirim kuponlarını buluyor. Üstelik bu kuponlar, bir dokunuşla sisteme işlenerek, ürünlerde indirim yapılması sağlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2020 yılının başında kullanıma sunulan Chromium tabanlı Edge üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 ay önce alışveriş sitelerindeki fiyatların karşılaştırılmasını sağlayan yeni bir eklentiyle karşımıza çıkan Edge, bu kez de indirim kuponlarına doğrudan erişilmesini sağlayan yerleşik bir eklentiye kavuştu. Milyonlarca kullanıcı bu özellik sayesinde, yaklaşan indirim günlerinde ekstra indirimlerin sahibi olacak.

Microsoft, kullanıcılara daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için adres çubuğuna yeni bir buton ekledi. Bu butona tıklayan bir kullanıcı, incelemekte olduğu ürünün diğer satıcılardaki fiyatını görüntüleyebilecek. Ayrıca Edge'in yeni kupon özelliği de bu buton aracılığıyla kullanılacak. Edge, eğer o site ya da ürün için mevcut olan bir indirim kodu bulabilirse, bu kupon doğrudan kullanıcıya sunulup, ekstra indirim kazanılması sağlanacak.

Edge'in yeni özelliği işte böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak, internet üzerinden aradığınız bir ürünün fiyatını kıyaslamanızı sağlayan üçüncü taraf eklentiler zaten mevcut. Benzer bir şekilde indirim kuponlarını gösteren üçüncü taraf eklentiler de hali hazırda kullanılabiliyor. Microsoft, yaptığı son çalışmalarla üçüncü taraf eklentilere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmış olacak gibi görünüyor.

Bu arada Microsoft, kendi arama motoru olan Bing için de yeni bir alışveriş portalı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, dünyanın dört bir yanından perakendecilere ulaşıp, indirimler ve çeşitli kampanyalar hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Ancak size üzücü bir haber vermek zorundayız. Bu özellikler ne yazık ki şu an için, Türkiye'deki Edge kullanıcıları tarafından deneyimlenemiyor.