Microsoft, Fotoğraflar uygulamasına nesneleri silen ve arka plana göre dolgu yapan yeni bir özellik getirdi. Yapay zekâdan güç alan özellik, Windows 10 ve Windows 11'de kullanılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows ekosistemindeki Fotoğraflar uygulamasına yeni özellik ekledi. Yapay zekâ destekli bu özellik, bir görüntüdeki belirli bir nesnenin silinmesini ve silinen bölgenin arka plana uygun hâle getirilmesini sağlayacak. Fotoğraflar uygulamasının yeni özellik, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde kullanılabilir olacak.

Yapay zekâ üzerine çalışmalarını sürdüren firmalar, fotoğraf düzenleme konusunda iyi işler yapıyorlar. Microsoft da onlardan biri. Geçmişte Paint ve Fotoğraflar için bir dizi yapay zekâ özelliği ekleyen firma, şimdi bunlara bir yenisini daha eklemiş oldu. Bu arada, Fotoğraflar uygulamasının yapay zekâ destekli silgisinin şimdilik Windows Insider kullanıcıları için yayımlandığını belirtelim. Kararlı sürüm kullanıcıları, bu yeni özellik için bir süre daha bekleyecekler.

Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliği işte böyle görünecek:

Microsoft tarafından paylaşılan bir demo, özelliğin oldukça basit bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Bir görüntüyü Fotoğraflar üzerinden açıp silgi aracını seçen bir kullanıcı, görüntü üzerinde bulunmasını istemediği bir bölümü seçecek. Özellik, otomatik olarak o bölgeyi temizleyip, arka plandaki görüntüye uygun hâle getirecek.

Microsoft'un kendi yazılımlarına bu tür özellikler getirmesi, üçüncü taraf fotoğraf düzenleme programlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bakalım Microsoft'un hamleleri, rakiplerini nasıl adımlar atmaya zorlayacak...