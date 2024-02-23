Stability AI, metinden görüntü üreten yapay zekâsı Stable Diffusion'ın en yeni sürümünü duyurdu. "Stable Diffusion 3", yüksek güvenlik önemleri ile donatıldı ve yepyeni bir mimari kullanıyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden bir tanesi olan Stability AI, ilk kez geçtiğimiz yıl duyurduğu metinden görüntü oluşturma aracı "Stable Diffusion"ın en yeni versiyonunu duyurdu. Stable Diffusion 3 olarak isimlendirilen araç, şirketin iddiasına göre her zamankinden çok daha iyi çalışıyor.

Stability AI tarafından yapılan açıklamaya göre Stable Diffusion 3, yepyeni bir mimari kullanıyor. Ayrıca bu yapay zekâ aracının çalışmasını sağlayan transformatörler de güncellendi. Görüntü kalitesi açısından da daha iyi sonuç veren ve çözünürlük artırmayı mümkün kılan yapay zekâ, 800 milyondan 8 milyara kadar ulaşan parametre aralıklarında çalışıyor.

Stable Diffusion 3, güvenliğe de odaklanıyor

*Stable Diffusion 3 ile oluşturulmuş bir görüntü.

Stability AI'ın yaptığı açıklamaya göre Stable Diffusion 3'ü rakiplerinden ayıran özelliklerinden bir tanesi, yüksek güvenlik önlemleri alınmış olması. Araştırmacılar, uzmanlar ve topluluklarıyla bir araya geldiklerini söyleyen yetkililer, bu yapay zekânın kötüye kullanımını engellemek için bir dizi tedbir aldıklarını aktardılar. Üstelik Stable Diffusion 3, daha eğitim aşamasında güvenliği ön planda tutmaya başladı ve bundan sonraki süreçte de aynı durum yaşanacak.

Stable Diffusion 3 ile üretilen bazı görüntüler

Komut: Çalışma masasının üzerinde, 90'lı yılların masaüstü bilgisayarının fotoğrafı. Bilgisayar ekranında "welcome" yazıyor. Arka planda duvar görüyoruz. Duvarda çok büyük "SD3" yazısı bulunan güzel bir grafiti.

Komut: Pembe bir şemsiye tutan, tütü giymiş bir domuza binen bir astronotun resmi. Yerde domuzun yanında silindir şapka takan bir ardıç kuşu var, köşede "Stable Diffusion" kelimeleri var.

Komut: Siyah bir arka plan üzerinde bir bukalemunun yakın çekim stüdyo fotoğrafı.

Komut: Yan tarafında "SD3" yazan bir spor arabanın gece fotoğrafı. Araba bir yarış pistinde yüksek hızda gidiyor, "faster" yazan büyük bir tabela.

Komut: Küçük çimenli bir tepenin üzerinde bir gazete bayisinin Küçük çimenli bir tepenin üzerinde bir gazete bayisinin anime tarzı illüstrasyonu. Gazete bayisinin üstünde "it's here !" metnini görüyoruz. Arka planda büyük bir yağmurun yaklaştığını görüyoruz.

Stable Diffusion 3, henüz herkese açık durumda değil. Ancak şirket, bunun için bir bekleme listesi oluşturdu. Dileyenler, buradaki bağlantı üzerinden kayıt yaptırıp, Stable Diffusion 3 kullanmak için sıraya girebilirler.