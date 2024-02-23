Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden bir tanesi olan Stability AI, ilk kez geçtiğimiz yıl duyurduğu metinden görüntü oluşturma aracı "Stable Diffusion"ın en yeni versiyonunu duyurdu. Stable Diffusion 3 olarak isimlendirilen araç, şirketin iddiasına göre her zamankinden çok daha iyi çalışıyor.
Stability AI tarafından yapılan açıklamaya göre Stable Diffusion 3, yepyeni bir mimari kullanıyor. Ayrıca bu yapay zekâ aracının çalışmasını sağlayan transformatörler de güncellendi. Görüntü kalitesi açısından da daha iyi sonuç veren ve çözünürlük artırmayı mümkün kılan yapay zekâ, 800 milyondan 8 milyara kadar ulaşan parametre aralıklarında çalışıyor.
Stable Diffusion 3, güvenliğe de odaklanıyor
*Stable Diffusion 3 ile oluşturulmuş bir görüntü.
Stability AI'ın yaptığı açıklamaya göre Stable Diffusion 3'ü rakiplerinden ayıran özelliklerinden bir tanesi, yüksek güvenlik önlemleri alınmış olması. Araştırmacılar, uzmanlar ve topluluklarıyla bir araya geldiklerini söyleyen yetkililer, bu yapay zekânın kötüye kullanımını engellemek için bir dizi tedbir aldıklarını aktardılar. Üstelik Stable Diffusion 3, daha eğitim aşamasında güvenliği ön planda tutmaya başladı ve bundan sonraki süreçte de aynı durum yaşanacak.
Stable Diffusion 3 ile üretilen bazı görüntüler
Stable Diffusion 3, henüz herkese açık durumda değil. Ancak şirket, bunun için bir bekleme listesi oluşturdu. Dileyenler, buradaki bağlantı üzerinden kayıt yaptırıp, Stable Diffusion 3 kullanmak için sıraya girebilirler.