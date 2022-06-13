Microsoft, sevilen konferans uygulaması Teams'e birtakım yapay zeka tabanlı özellikler eklediğini duyurdu. Teams üzerinden düzenlenen konferanslara adeta devrim niteliğinde yenilikler getirdiği bu özelliklerle birlikte artık konferanslar çok daha kaliteli bir hale gelecek.

Microsoft, Teams ile uzun bir süredir konferans düzenlemek isteyen kullanıcıların yardımına koşuyor. Özellikle iş hayatında büyük bir kolaylık sağlayan Teams, şirketler tarafından da sıklıkla kullanılıyor. Ancak benzer birçok program olması sebebiyle benzer uygulamalar arasında büyük bir rekabet söz konusu.

Microsoft Teams de bu rekabeti kızıştıracak bir adım atarak yeni özelliklerini duyurdu. Yapay zeka tabanlı özelliklerini kullanıma sunan Teams, kullanıcılara çok daha kolay ve işlevsel özellikler sunuyor. Peki bu yeni özellikler neler? Yapay zeka bize ne gibi faydalar sunacak? Gelin birlikte bakalım.

Daha kaliteli bir ses deneyimi için yapay zeka sesi otomatik olarak düzeltecek

Microsoft tarafından bugün duyurulan özellikle birlikte Teams üzerinde yapılan en büyük değişikliklerden biri ses deneyimiyle alakalı oldu. Yeni yapay zeka teknolojisiyle birlikte kullanıcılar karşı taraftan gelen sesleri daha net bir şekilde duyabilecek ve sesleri daha temiz bir şekilde aktarılabilecek. Bunu sağlayan ise yapay zekanın algıladığı seslerdeki ‘yankıları’ engellemesi ve hoparlör ile sizin sesiniz arasındaki farkı algılayabilmesiyle mümkün olacak.

Yapay zekayla birlikte Microsoft Teams’e gelen bir diğer özellik ise pek çok uygulamada da gördüğümüz ‘kesinti’ özelliği. Bu özellikle birlikte özellikle konferanslarda karşılaşabileceğiniz seslerin üst üste binmesi sorununa çözüm getirilmesi amaçlanmış. Eğer hoparlör aracılığıyla karşınızdaki insanların seslerini duyuyor ve arka taraftan gelen sesler sebebiyle söylediklerinizi anlayamıyorsanız bu durumu artık çok daha nadiren yaşayabilirsiniz. Teams, geliştirdiği yapay zekayla birlikte sesleri filtreleyerek herkesin aynı anda konuştuğu durumlarda bile herkesin temiz bir ses duymasına olanak tanıyor.

Yapay zekanın bir diğer içeriği ise görüntülü konferansları içeriyor. Biliyorsunuz ki birçoğumuz internet üzerinden görüntülü konuştuğumuzda görüntü kalitesinde büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu da hem karşımızdaki kişi veya kişileri net göremememize ve iletişimde kopukluklar yaşamamıza sebep oluyor. Ancak Microsoft, yapay zekasıyla birlikte bu soruna da çözüm getirerek, görüntülü sohbetlerdeki video kalitesini büyük bir ölçüde iyileştiriyor. Bu da özellikle belge veya yazılı bir sunum gerektiren konular için büyük bir iyileşme sağlıyor.