Microsoft, geçtiğimiz aylarda Windows 11'deki Dosya Gezgini için duyurduğu 'sekme' özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Tarayıcılardaki sekmelere benzeyen bu özellikle dosyalar arasında gezmenin kolaylaşacağı aktarıldı.

Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir etkinlikle Windows 11’e gelecek yenilikleri duyurmuştu. Bunlardan birisi de Dosya Gezgini’ndeki değişikliklerdi. Açıklamalarda, Dosya Gezgini’nde sekme sistemi bulunacağı ifade edilmişti.

Şimdi gelen haberler de dev şirketin, Windows 11’de dosyalar ve klasörler arasında gezinmeyi kolaylaştıracak heyecanla beklenen yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladığını ortaya koydu.

Sekme özelliği kullanıma sunulmaya başladı

Açıklamalara göre Microsoft, Dosya Gezgini’nde sekme bulunmasını sağlayacak yeni özelliğini Windows 11’in yeni önizleme sürümüyle bazı kullanıcılara sundu. Bu özelliğin internet tarayıcılarında karşılaştığımız sekme özelliğine benzer olacağı ifade edildi.

Açıklamalara göre bu özelliğin amacı; aynı anda açık olan pencerelerin sayısını azaltarak masaüstündeki dağınıklığı yok etmek ve birden fazla dosyada çalışmayı kolaylaştırmak. Ayrıca bu özelliğin çoğu kullanıcı tarafından beğenildiği de gelen haberler arasında yer aldı. Kullanıcılar, daha önce bunun için üçüncü taraf çözümlere yöneliyordu. Ancak eklenen sekme özelliği buna artık gerek kalmayacağını ortaya koydu.

Sekme özelliğinin yanı sıra Dosya Gezgini’nde bir değişiklik daha yapılacağı da gelen açıklamalarda belirtildi. Buna göre Microsoft, yan paneli yenileyerek OneDrive’ı öne çıkardı. Bununla ilgili açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: “Dosya Gezgini, sizin için önemli olan klasörlerde gezinmenizi sağlayacak sol ‘Gezinti bölmesi’nin yenilenmiş bir düzenini içerecek. Bu, sabitlenmiş ve sık kullanılan klasörlerin yanı sıra OneDrive bulut profillerine erişimi kolaylaştıracak”

Son olarak bu testler başlasa da dosya Gezgini’nin yeni versiyonun herkese ne zaman geleceğinin henüz belli olmadığını belirtmeden geçmemek gerek.