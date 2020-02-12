Yazılım öğrenmenin yaşı yoktur. Biz de yeni başlayanlar için yazılım öğrenmelerini sağlayacak ücretsiz Microsoft Visual Studio yöntemini kurslarını derledik.

Microsoft Visual Studio en popüler IDE’lerden biri. Bunun belki de en önemli nedeni de Visual Studio Community versiyonunun tamamen ücretsiz olması. C#, ASP.net, NET. ve daha birçok programlama dilini Visual Studio’da kullanabilirsiniz. Visual Studio indirmek için buradan kendi sitesini ziyaret ederek, ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Visual Studio indirdikten sonra sırada kendinize uygun eğitimleri almanız var. Sizin için derlediğimiz eğitimler arasında Visual Studio nedir konulu eğitimler de var, üst düzey kendi projelerinizi geliştirmenizi sağlayacak eğitimler de var. Visual Studio ile oyun programlayabilir, web sitesi geliştirebilir veya masaüstü program da yapabilirsiniz. Her şeyden önce iyice programı ve kodlamayı öğrenmemiz gerekiyor.

Ücretsiz Microsoft Visual Studio Eğitimleri:

Alper Çelik, Visual Studio İpuçları & .NET Temelleri, 27 Ders,

SendeKodYaz, Microsoft Visual Studio 2017 C# Form Dersleri, 62 Ders,

Videmy, Microsoft Visual Studio Başlangıç Eğitimi, 50 Ders,

Sadık Turan, 1 Saatte C# Programlama Dilini Öğrenin, 1 Ders,

Yazılımcı Bizim Hoca, Visual Studio 2019 Yenilikler ve İlk Projeler, 5 Ders,

Orçun Madran, Microsoft Visual Studio 2010 Temel Eğitimi, 55 Ders.

Alper Çelik, Visual Studio İpuçları & .NET Temelleri:

Udemy’de 27 derslik bu ücretsiz kurs, 3 saatlik video içeriğini ile orta seviye Microsoft Visual Studio ipuçlarını aktarıyor. Tamamen ücretsiz olan eğitim programı içerisinde bir indirilebilir kaynak ve bir de makale bulunuyor. Bitiren öğrencilere de sertifika veriliyor. Bu ve birazdan anlatacağımız tüm eğitimlere başlamadan önce Visual Studio indirmek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra eğitimlere katılabilirsiniz.

Eğitim sayfasında anlatılan konular için tüm yazılımcıların alması gereken bilgiler olduğu söyleniyor. Bu nedenle başlangıç veya orta seviye demektense, belki de bu konularda fazla bilgisi olmayanlar için daha uygun demek doğru olabilir. Kursa şu ana kadar 18.400 kişi katılmış ve 4.4 puan alarak öğrenciler tarafından sevildiğini de ispatlamış. Kurs sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

SendeKodYaz, Microsoft Visual Studio 2017 C# Form Dersleri:

Ses tonu ve sakin anlatımıyla öğrencilerinin gönlünü kazanan SendeKodYaz, oldukça kapsamlı ve neredeyse her detaya değinen bir kursla karşımızda. 62 derslik bu eğitim serisinde programı en başından itibaren kullanmayı ve ileri düzey Visual Studio konularını öğreniyoruz. Ders içeriğinin büyük çoğunluğu 20 dakikalık videolardan oluşuyor ve hiç sıkılmıyorsunuz.

SendeKodYaz tarafından YouTube’da verilen bu ücretsiz kurs için aslında başlangıç, orta ve hatta ileri seviye kullanıcılar için uygun dersek yanlış olmaz. Çünkü en basit program ayrıntılarından, ileri düzey konuların hepsi işleniyor. Eğitimde aynı zamanda kendi projelerinizi de yaparak daha iyi kavrıyorsunuz. Eğitim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Videmy, Microsoft Visual Studio Başlangıç Eğitimi:

Videmy, Visual Studio için iki farklı eğitim serisi yayınlamış durumda. İlk eğitim serisi “Visual Studio nedir” diye soranlar için uygun. Zaten derslerden birinin konusu da bu. İkinci eğitim ise program hakkında fikri olan ve temel bilgileri almış kişiler için uygun olacaktır. 50 videoluk bu eğitim serisi, bilgileri uzun uzun anlatmaktansa temel düzeyde bilgileri kısa videolarla anlatmayı tercih ediyor.

İlk eğitim serisi her ne kadar başlangıç seviyesindekiler için uygun olsa da, ikinci eğitim serisi kesinlikle orta seviye yazılımcılar için uygun olacaktır. Program konusunda hiç bilgisi olmayan kişiler, 2. kursta bir hayli zorlanabilir. Siz de buradan 1. kursu izleyebilir veya buradan direkt 2. kurs sayfasına gidebilirsiniz.

Sadık Turan, 1 Saatte C# Programlama Dilini Öğrenin:

Oldukça iddialı bir eğitim serisi ile karşınızdayız. Visual Studio konusunda olmasa da, en azından yazılımcılık konusunda bilgisi olan, daha önce farklı IDE’ler kullanmış kişiler için uygun bir eğitim. Aksi halde büyük ihtimalle ders sırasında birçok kez durdurmak veya başa sarmak zorunda kalabilirsiniz. Sadık Turan, bu eğitimi ile öğrencilerine 1 saatte C# kodlama öğretmeceğini iddia ediyor.

YouTube üzerinden yayınlanan bu bir saatlik ders, şu ana kadar 100 binin üzerinde izlenme aldı ve en çok izlenen ücretsiz Visual Studio dersleri arasında yer alıyor. Ayrıca bu kadar kişinin arasından sadece 70 kişi dersi beğenmemiş. Yani nereden baksanız oldukça başarılı, eğitici ve en önemlisi de öğretici bir kurs diyebiliriz. Sadık Turan, kanalında daha birçok kodlama dili ve Visual Studio dersleri veriyor. Videolara buradan ulaşabilirsiniz.

Yazılımcı Bizim Hoca, Visual Studio 2019 Yenilikler ve İlk Projeler:

Yazılımcı Bizim Hoca YouTube kanalında yayınlanan bu beş videoluk eğitim serisinde, neredeyse tamamen Microsoft Visual Studio 2019 ve yenilikleri anlatılıyor. Yapay zekâ geliştirmelerinden, yazılım geliştirmelerine kadar birçok konuda yeni bilgilere bu video serisiyle ulaşabilirsiniz. Eğitimde Visual Studio 2019 indirme ve kurulum işlemleri de anlatılıyor.

Bu eğitim seti daha önce Visual Studio 2019 sürümü öncesini kullanan kişiler için uygun. Yeni Visual Studio sürümüne geçmek isteyenler mutlaka başlamadan önce bu dersleri alsalar iyi olabilir. Yeni gelen ve değişen tüm özelliklerin anlatıldığı bu eğitim serisine buradan ulaşabilirsiniz.

Orçun Madran, Microsoft Visual Studio 2010 Temel Eğitimi:

YouTube’da 55 ders olarak yer alan bu eğitim setindeki kurslar Microsoft Visual Studio 2010 üzerinden anlatıyor. Eski olması sizi yanıltmasın, anlatım tarzı ve anlattığı konular ile C# ve Visual Studio hakkında çok sağlam bilgiler alabilirsiniz. Eğitim videoları içerisinde ASP.net ile web geliştirme, veritabanı çalışmaları ve daha birçok konu anlatılıyor. Uygulamalı projelerle kolay öğrenme de sağlanıyor.

Eski bir eğitim serisi olduğu için Visual Studio’nun yeni versiyonlarını çoktan kullanmaya başlamışlar için uygun olmayan bir eğitim. Ancak ilk defa başlıyorsanız ve program hakkında detaylı bir bilginiz yoksa, temel bilgileri ve proje geliştirme mantığını anlamak için mutlaka bir göz atmalısınız. Orçun Madran tarafından verilen bu eğitime buradan ulaşabilirsiniz.

Yazılım öğrenmek isteyenler, kendi programlarını ve projelerini geliştirmek isteyenlerin mutlaka göz atması gereken, ücretsiz Visual Studio dersleri bu şekilde. Yazılımda en önemli şeylerden biri de hiç yaşının olmaması. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi ama hiçbir zaman da geç kalmıyorsunuz. Yazılıma merak duyuyorsanız bir an önce başlamanızı tavsiye ederiz.