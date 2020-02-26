Çin’de ortaya çıkan COVID-19 virüsü ve sonrasındaki salgın, hem ülkeler hem de şirketler için ciddi sorunların habercisi olmuştu. İki teknoloji devi Microsoft ve Google, Çin’deki iştiraklerini taşımaya hazırlanıyor.

COVID-19 virüsünün ne kadar etkili olduğunu, basında virüs hakkında çıkan haberlerden görebiliyoruz. Pek çok ülke oldukça katı uygulamalarla kendisini virüsten korumaya çalışıyor. Bunun yanı sıra pek çok organizasyon da salgının yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Büyük salgınların bir de ekonomik etkisi oluyor ki hem Çin hem dünya ekonomisi şimdiden bu sarsıntıyı hissetmeye başlamış durumda. Dünyanın dört bir yanından firmanın ucuz iş gücü ve büyük pazar nedeniyle tercih ettiği Çin, yatırımcılarını birer birer kaybetmeye başlıyor.

Teknoloji devleri Çin’den ayrılıyor

Yakın zamanda Samsung, Güney Kore’deki fabrikasında ortaya çıkan virüs nedeniyle üretime ara verdiğini açıklamıştı. Çin ekonomisi ise üretimi durduran ya da tamamen taşınmaya karar veren firmalar nedeniyle daha da ağır etkilenmiş durumda.

Nikkei Asian Review tarafından hazırlanan habere göre Microsoft ve Google da yeni telefonlar, bilgisayarlar ve diğer cihazları için üretimi Çin’den Güneydoğu Asya’ya taşımak için çalışmalarını sıkılaştırdı. Muhtemelen üretimin Vietnam ve Tayland’a kayacağı belirtiliyor.

Google’ın yeni nesil düşük fiyatlı telefonu olacağı belirtilen Pixel 4A için üretime başlaması bekleniyor. Üretim, firmanın Vietnam’daki partnerleri tarafından yapılacak ve nisanda başlayacak. Şirketin Pixel 5 üretimini de doğrudan Güneydoğu Asya’da yapacağı iddia ediliyor.

Microsoft ise Surface modeli ve bilgisayarları için Vietnam’a yönelecek. Bir tedarik zinciri yöneticisi, Nikkei’ye yaptığı açıklamada şu an için Vietnam’daki hacmin küçük olduğunu ancak ileride büyüyeceğini söyledi.

Çin’in ekonomik avantajı hastalığa yenildi

Çin, bugün bile üreticiler için en uygun ekonomik şartlara sahip olan ülkeler arasında başı çekiyor. Yine de ülkede ortaya çıkan virüs salgını, pek çok firmayı ülkeden ayrılmaya itiyor. Kaldı ki firmalar bu fikri, daha hastalık ortaya çıkmadan önce değerlendirmeye başlamıştı.

Trump’ın Çin’e uyguladığı ticaret yasağı, daha sonra yaşanan ticaret savaşları ve gerilen piyasalar da firmaları başka bir ülkeye taşınmaya, en azından bu konuyu ciddi bir şekilde gündemlerine almaya itti.

Microsoft ve Google gibi asıl işi yazılım ile ilgili olan firmaların taşınması kolay olsa da Apple, HP ve Dell gibi firmalar için süreç daha karmaşık ve zorlu olacak. Yine de bu firmalar da konuyu değerlendiriyorlar.

Yine de firmalardan henüz bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sizce COVID-19 virüsü, Çin ekonomisi üzerinde ne kadar etkili olacak?