Microsoft, Windows 10 İçin 4 Yeni Tema Paketi Sundu

Microsoft, Windows 10 için hazırladığı yeni tema paketlerini kullanıcıların hizmetine sundu. Microsoft'un sunduğu 4 farklı tema paketinin hepsi de en az 10 adet 4K çözünürlükte duvar kağıdı sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından tüketicilere sunulan Windows 10, bugün milyonlarca bilgisayara hayat veriyor. Şirket, genelde Windows 10'un performansıyla ilgili çalışmalar yürütüyor ancak zaman zaman da tüketiciler için daha farklı bir görsel deneyim sunacak tema paketleri yayınlıyor. Microsoft şimdi, Windows 10 kullanıcılarının tercih edebilecekleri, hepsinin içinde en az 10 adet 4K çözünürlüklü duvar kağıdı barındıran 4 yeni tema paketi yayınladı.

Microsoft tarafından yayınlanan tema paketleri, tüketicilerin ilgisini çekebilecek benzersiz görüntülere sahip. Üstelik Microsoft, yeni tema paketlerini ücretsiz olarak sunuyor. Yani eğer sizler de isterseniz, Microsoft'un yayınladığı yeni tema paketlerini hemen indirip, Windows 10 deneyiminize benzersiz duvar kağıtları katabilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Microsoft'un yeni tema paketlerine yakından bakalım.

Kaktüs çiçekleri

Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarının hizmetine sunduğu yeni temaların başında çiçekler geliyor. Kaktüslerin üzerindeki çiçekleri ön plana çıkaran bu tema paketi, Windows 10 deneyiminizi çok daha güzel duvar kağıtlarıyla süsleyecek. Bu tema paketine sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Ahşap yol ve köprüler

Microsoft'un yayınladığı ikinci duvar paketi paketi ise ahşap yol ve köprülere odaklanıyor. Bu tema paketini kullanarak bilgisayar başındayken uzaklara dalabileceksiniz. Eğer bu tema paketini indirmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabiliyorsunuz.

Çöl güzellikleri

Çöller, pek çoğumuz için ucu bucağı gelmeyen araziler olarak düşünülebilir. Ancak Microsoft, Windows 10 için yayınladığı tema paketiyle çöllerin aslında, tahmin edilenden çok daha farklı olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer sizler de Windows 10 kullanırken çöllerin güzelliklerini keşfetmek isterseniz, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz.

Kilden yaratmak

Kilden yapılan malzemeler, ülkemizde de hayli popüler. Özellikle de İç Anadolu'nun benzersiz güzelliklerinden bir tanesi olan Kapadokya'ya gitme imkanı yakalarsanız, zanaatkarların ellerinden çıkmış olan sayısız malzeme ile tanışabilir, hatta bunları kendiniz bile yapabilirsiniz. İşte Microsoft da bu güzellikleri görmezden gelmiyor kilden yapılan malzemelerden oluşan bir tema paketi sunuyor. Bu temaya erişmek için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İndirdiğiniz tema paketini nasıl kullanacaksınız?

Eğer sizler de yukarıda bahsettiğimiz tema paketlerinden bir tanesini beğenip indirmeye karar verirseniz, birkaç küçük tıklamayla bu temaları hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için önce Başlat menüsüne, ardından da Ayarlar ve Kişiselleştirme seçeneklerine tıklayın. Temalar alt menüsü altından indirdiğiniz tema paketini seçin.

Microsoft'un sunduğu tema paketlerinin içerisinde ondan fazla görsel bulunuyor. Bu görseller otomatik olarak değişirken, sistem renklerinizi de bu duvar kağıtları ile uyumlu hale getirmek isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için de yine Kişiselleştirme menüsüne erişin ve ardından da Renkler alt menüsüne girin. "Tema Renginizi Seçin" bölümü altında bulunan "Arka planımdan otomatik olarak tema rengi seç" yazan bölümü aktif hale getirin.