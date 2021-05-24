Microsoft, Windows 10 için iki yeni iş ilanı yayınladı. Yayınlanan bu iş ilanı, şirketin yeni bir Windows 10 görünümü hayal ettiğini gözler önüne seriyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 10, genel anlamıyla tümüyle değişecek ve bu değişimi sağlayacak elemanlara ihtiyaç duyuluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 ile ilgili çalışacak bazı yeni eleman arayışlarına girdi. Bu bağlamda internet sitesi üzerinden yeni iş ilanları yayınlayan şirket, Windows 10'un tasarımı sil baştan yeniden yaratacak gibi görünüyor. Üstelik iş ilanında yer alan bilgiler, kullanıcılara devrim niteliğinde yenilikler sunulacağını ortaya koyuyor.

Windows 10'un bir sonraki güncellemesinin "Sun Valley" olarak kodlandığı ve iptal edildiği duyurulan Windows 10X'in özelliklerinin bu güncellemeyle Windows 10'a sunulacağı zaten biliniyor. Açılan iş ilanları ise bu Windows 10X özelliklerini Windows 10'a taşıyacak yeni isimlere ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne seriyor. Microsoft, konuyla ilgili açıklamalarında Windows 10 arayüzünde uzun yıllar boyunca devam edecek bir revizyon işine girildiğini ve alınacak elemanların da bu uzun yolculuğun bir parçası olacağını söylüyor.

Başlat Menüsü, Office uygulamaları, Microsoft Edge ve diğer uygulamalar, tamamen değişebilir

Microsoft'un yayınladığı iş ilanlarından bir tanesinde, alınacak elemanların Interactive eXperiences Platform (IXP) bünyesinde çalışacağı ifade ediliyor. Bu ekip, Windows 10'un yerleşik uygulamaları üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda Başlat Menüsü, Office uygulamaları, Microsoft Edge ve Windows 10'a önyüklü olarak gelen tüm uygulamaların bu ekibin elinden geçtiğini söyleyebiliriz. Bu açıklama, Windows 10'da büyük değişiklikler yaşanacağının açık bir göstergesi.

Diğer iş ilanına baktığımızda, doğrudan görünüme odaklanıldığını görüyoruz. Bu noktada "Dünyayı değiştirmemize yardım edeceksiniz." diyen Microsoft, Windows 10'un genel görünümünün ve kullanım hissinin değiştirileceğini belirtiyor. Ancak Microsoft'un bu konuda ne gibi işler başarabileceğini görmek için uzunca bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.