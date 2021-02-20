Microsoft, uzun yıllar sonra yeni bir işletim sistemi ile karşımızda. 2021 yılının bahar döneminde piyasaya sürülecek Windows 10X ile ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızda.

Windows’un en güncel ve en çok kullanılan versiyonu Windows 10’a yeni bir kardeş geliyor: Windows 10X. Microsoft, Windows 10X’i, 2019’da çift ekranlı cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir işletim sistemi olarak duyurmuştu. 2020 yılında ise yön değiştirerek Windows 10X’in dizüstü bilgisayarlar gibi tek ekranlı cihazlarda da kullanılabileceğini duyurdu. Yeni işletim sistemi henüz piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen, sistemin neredeyse son versiyonu sızdırıldı ve bu durum, bazı kullanıcıların sistemi kurmasına ve çalıştırmasına izin verdi.

Windows 10X için en büyük endişe ise herhangi eski bir Windows uygulamasının çalışmasında sorun çıkarıp çıkarmayacağı. Windows 10X, bu yıl çıkacak Microsoft cihazlarda önceden yüklenmiş bir işletim sistemi olacak. Peki yeni gelecek işletim sisteminin başka bilinen özellikleri neler? Gelin bu özelliklere birlikte göz gezdirelim.

Yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor: Denetim Masası, Dosya Gezgini tarih oluyor...

Windows 10X, modern teknolojilerle oluşturulmuş yepyeni bir arayüz ile geliyor. Ayrıca yeni işletim sistemi dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve katlanabilir bilgisayarlar için kullanılabilir olacak. Bu denli yaygın bir kullanım için kullanılacak olan işletim sistemi bütün bu cihazlara optimize olarak çıkacak karşımıza.

Bu optimizasyon, yanında geleneksel öğelerden kurtulmuş modern bir versiyon gerektiriyor. Bu sebeple önceki tüm Windows sürümlerinde bulunan Denetim Masası, Dosya Gezgini ve hatta iletişim kutuları bile Windows 10X’te bulunmayacak. İşletim sisteminin tamamen yenilenen alanı sadece tasarımı değil aynı zamanda arayüzdeki yeni özellikler. Windows 10X piyasaya sürüldüğünde, sadece eğitim ve kurumsal pazarları hedefleyen dizüstü bilgisayarlarda sunulacak. Katlanabilir bilgisayarlar gibi yeni cihazlar için desteği 2021 yılında gerçekleşmeyecek.

Windows 10X’in şu ana kadar görülen kısmındaki en ayırt edici özelliği; güncellenmiş görev çubuğu ve arayüzü. En baştan tasarlanan başlat menüsü, yeniden tasarlanmış kısayollara ve yeni bir bildirim merkezine sahip. Windows 10X için Windows 10’un sadeleştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Yeni işletim sistemi aynı zamanda yeni bir dosya yöneticisine sahip olacak.

Yeni başlat menüsü böyle görünüyor:

Microsoft, üretkenliğe odaklanarak başlat menüsünü de yeniden tasarlamış. Menünün üstünde internette ve sistem çapında arama yapabilen bir arama çubuğu bulunuyor. Arama çubuğunun altında ise sisteme yüklü uygulamaların sıralandığı bir ızgara bulunmakta.

Yenilenen başlat menüsü aynı zamanda son Office belgeleri ve en son ziyaret edilen web siteleri gibi kullanıcıların doğrudan geçmek isteyebileceği şeylerle dinamik olarak güncellenen bir “son etkinlikler” alanına da yer veriyor. Ayrıca uygulamalar listesi kullanıcılara verilen yeniden düzenleme yeteneği ile özelleştirilebilir durumda.

Görev Çubuğu Yenilikleri: Başlat menüsü için bir yere basmak zorunda değilsiniz

Yenilenen Windows, ortalanmış bir tasarımla yeni bir görev çubuğuna da sahip. Başlat ve görev görünümü düğmeleri görev çubuğunun ortasında görünüyor. Bu sayede sistemde bir uygulama açıldığında başlat ve görev görünümü düğmeleri yavaşça yayılıyor ve Görev Çubuğuna daha akıcı bir görünüm kazanıyor.

Yeni tasarıma ek olarak görev çubuğunun üç farklı boyutu da var: küçük, orta ve boyut. Bu boyut seçimi farklı boy ekranların özelleştirilmesinde oldukça yararlı bir araç. Windows 10X’i tabletlerinde kullanan kullanıcılar, Başlat menüsüne erişmek için Görev Çubuğunu kaydırdıklarında uygulama listelerine erişmesini kolaylaştırıyor. Böylece Başlat menünüze ulaşmak için belirli bir düğmeye basmanıza gerek kalmıyor.

Tamamen yeni bir özellik: Eylem merkezi

Yenilenen Başlat ve Görev Çubuğu deneyimlerine ek olarak, Windows 10X’te bu özellikleri tamamlayacak yeni Eylem Merkezi de var. Bu merkez, Eylem Merkezi’nden hiç ayrılmadan daha fazla kontrol imkanı sunuyor. Yeni Eylem Merkezi; ses kontrolleri, güç seçenekleri ve pil yüzdesi gibi detayları içerir. Desteklenen bir uygulamadan müzik çalarken Eylem Merkezinde görünen yeni bir müzik kontrol arayüzü de var.

Yenilenmiş dosya gezgini

Windows 10X tamamen modern bir şekilde yenilendiği için klasik Dosya Gezgini gibi eski bileşenlere yer vermiyor. Bu da Microsoft’un Windows 10X’e özel yeni bir Dosya Gezgini oluşturduğu anlamına geliyor. Ne gibi farklar sunulduğunu işletim sistemi elimize ulaştığında daha rahat anlayacağız.

Dinamik duvar kağıtları geliyor:

Windows 10X, görülen kadarıyla cihazınızın gerçek saatine göre sabah, öğlen, akşam ve gece saatlerine göre değişen dağ manzaralı dinamik bir duvar kağıdına sahip. Duvar kağıdından şimdi gördüğümüz kadarıyla duvar kağıdında sık görülen dinamik bulutlar ve kuşlar da var. Windows 10X’te bu dinamik duvar kağıtlarından kaç tane olacağı kesin olarak bilinmiyor ama yine de kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği görmek çok güzel.

Windows 10X, 2021 baharında bizimle olacak:

Windows 10X, bu baharda ticari pazarlar için ilk kez piyasaya sürülecek. Ne yazık ki yeni işletim sistemi 2021’de bireysel tüketiciler için piyasaya çıkmayacak. Söylentilere de kullanıcılar, Windows 10X ile birlikte gelmeyen bir cihaza Windows 10X yükleyemeyecekler. Resmi bir ISO medyası da olmayacak. Bu da Windows 10X’in sadece onu çalıştırabilecek bilgisayarlarda kullanılacağı anlamına geliyor.

Windows 10X hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.