Microsoft’un Web AI ekibi, Office üzerinde çalıştığınız bir belgeyi PowerPoint sunumu haline getirebileceğiniz yeni bir modül geliştirdi. Son dönemde artan “Office Web” kullanımları nedeniyle, Microsoft’un hızlı işlemler üzerine çalıştığı belirtiliyor.

Microsoft Office kullanımının dünya üzerindeki dominasyonu herkesin malumu. Office 365 güncellemeleri ve ücretsiz sürümleri sayesinde artık hemen herkes Microsoft Office kullanımını sürdürebiliyor. Bununla beraber herhangi bir Office aracını PC’ye indirmeden web üzerinden Word, Excel ve PowerPoint kullanımı da oldukça artmış durumda. Microsoft bu kullanım sayısı artışının farkına varmış olacak ki yeni bir modülün duyurusunu yaptı.

Microsoft Word’u web üzerinde kullanan kullanıcılar, “Dışa Aktar” seçeneğini seçip, hazırladıkları belgeyi “PowerPoint” sunumlarına ekleyebilecekler. “Export to PowerPoint” seçeneği sayesinde birçok sunum şablonu ve seçeneğine sahip olabileceksiniz. AI sayesinde artık Word üzerinde hazırlanmış başlık stilleri de PowerPoint’te etiketlenmiş olarak geliyor.

Word to PowerPoint nasıl çalışıyor?

Aslına bakarsanız üstteki paragrafta belirttiğimiz gibi yapay zekâ, yazdığınız yazıda kullandığınız başlıkları ve metinleri tespit ediyor. Aktarım sırasında size sunduğu şablonlardan birini seçtiğinizde dosyanın tamamını yapay zekâ aynı şablona göre düzenliyor. Bildiğiniz üzere Microsoft son Office 365 güncellemesinde akıllı sunum tasarımlarını getirmişti. Bu da kullanmak istediğiniz şablonun birçok tasarımsal opsiyonunu tek bir sunumda kullanmanıza olanak sağlıyor.

Daha önceden Word’den outline yapıp PowerPoint’e çevirebildiğimiz belgeleri web üzerinde şimdi böyle işlevsel olarak kullanabiliyor olmak büyük yenilik olarak değerlendiriliyor. Bununla beraber şu anda bu opsiyon sadece “web’e özel ve İngilizce dil seçeneğinde” kullanılabiliyor. Yapay zeka, yazınızda bulunan kelimelere göre belgenizi okuyarak, resim ve video önerisi yapabiliyor. Bu nedenle belgenizi nasıl düzenlediğinizde oldukça önemli.

Web Word’de PowerPoint’e nasıl aktarım yapabilirim?

File Export Export to PowerPoint Presentation Chose Your Presentation Design Theme Export Open Your Presentation

Adımlarını uygulayarak Web ortamında hazırladığınız Word belgenizi PowerPoint sunumuna dönüştürebilirsiniz. Bu özellik sayesinde hızlı şekilde sunum dosyalarınızı oluşturup iş, okul ve araştırmalarınızda kullanabilirsiniz.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Microsoft Office Web Word’ü kullanıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.