Microsoft, yıla yeni bir toplu işten çıkarma ile başladı. Oyundan güvenliğe kadar birçok farklı departmandan çalışanın bu karardan etkilendiği bildirildi.

Son birkaç yıldır teknoloji devlerinde büyük bir toplu işten çıkarma dalgası vardı. Artan masraflar nedeniyle bu süreçte şu ana kadar on binlerce teknoloji çalışanı işinden olmuştu. 2025’te bu konuda hızlı başlamadı. Daha şimdiden teknoloji devleri işten çıkarma yapmaya başladıklarını duyurdular.

Bunlardan biri de Microsoft’tu. Dev firmadan bugün gelen bilgiler, farklı departmanlardan birçok kişiyle yolların ayrılacağını ortaya koydu. Bu işten çıkarmanın, performans kaynaklı işten çıkarmalardan ayrı olarak yapıldığı altı çizildi.

Kaç kişinin kovulduğu ve neden bu hamlenin yapıldığı bilinmiyor

Business Insider tarafından konuya yakın iki kaynaktan elde edilen bilgilerde şirketin; güvenlik, cihazlar, satış, oyun bölümleri dahil birçok farklı departmandan işten çıkarma yapacağı aktarıldı.

Konuya dair açıklama yapan bir Microsoft sözcüsü, bu hamleyi “küçük bir toplu işten çıkarma” olarak nitelendirdi. Ancak ne kadar kişiyi etkilediğini paylaşmadı. Kaynaklara göre çalışanlar, Salı günü işten çıkarılacaklarına dair mesajları almaya başlamış.

Maalesef işten çıkarmanın neden kaynaklandığına dair de herhangi bir bilgi yok. Ancak tıpkı daha önceden de olduğu gibi muhtemelen masrafları daha da azaltmak için böyle bir adım atıyorlar. 2025’te teknoloji sektöründe daha fazla işten çıkarmanın gelip gelmeyeceğini göreceğiz.