Microsoft, ABD'de bulunduğu bir şikâyette ismi paylaşılmayan 10 kişinin sunucularına zararlı yapay zekâ içerikleri oluşturmak için yasa dışı yollardan erişildiğini açıkladı.

Yapay zekâ alanında en büyük yatırımları yapan şirketlerden biri de Microsoft’tu. OpenAI ortaklığıyla birçok hizmetine üretken yapay zekâyı entegre eden şirket, şimdi ise ilginç bir olayla karşımıza çıktı.

Teknoloji devi, ismi paylaşılmayan kişileri sunucularına yasa dışı yollardan erişmekle suçladı. Şirket, geçen ay bu 10 sanık hakkında ABD’nin Virginia Eyaleti Bölge Mahkemesi’ne yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle şikâyette bulundu.

Güvenli olmayan yapay zekâ içerikleri oluşturdukları söyleniyor

Şirket, bu kişilerin ChatGPT’ye güç veren Azure OpenAI Servisi’nin güvenlik önlemlerini aşıp geçmelerine yarayan araçlar geliştirdiğini söylüyor. Microsoft’a göre API anahtarları normal kullanıcılardan çalınarak güvenlik önlemleri aşılmış ve sunuculara yasa dışı erişim sağlanmış.

Bu kişilerin güvenli olmayan yapay zekâ içerikleri oluşturmaya çalıştığını da eklemiş. Bilindiği üzere yapay zekâ modellerinde güvenlik politikaları var. Riskli olabilecek uygunsuz içerikler oluşturamıyorsunuz. Microsoft, suçladığı kişilerin bu tarz “zararlı ve yasa dışı içerik” oluşturduğunu söylüyor.

Olaylar hakkında maalesef tüm detaylar bu kadar. Şirket, daha fazla bilgi paylaşmadı. Ancak şikâyetin ardından bir Github deposunun çevrim dışı bırakıldığı ve mahkemenin ilgili bir web sitesinie el koyulmasına izin verdiği aktarıldı. Olayın ilk olarak 2024’ün temmuz ayında keşfedildiği de gelen bilgiler arasında.