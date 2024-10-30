Millenicom Resmen Satıldı: İşte Yeni Sahibi

Millenicom'un devir işlemi resmen tamamlandı. Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Millenicom'un yeni sahibi oldu.

400.000'e yakın abonesi bulunan Türkiye'nin popüler internet servis sağlayıcılarından Millenicom, Halihazırda çatı şirketi olan SOCAR Türkiye tarafından Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na resmen satıldı. Bir süredir devam eden satış süreci, artık resmen tamamlanmış durumda.

SOCAR Türkiye'nin Millenicom'u devretmesindeki ana nedenin şirketin ana faaliyet alanı olan rafineri, petrokimya ve doğalgaz sektörüne odaklanmak olduğu ifade edildi. Millenicom'un faaliyet hakları, 2019 yılından bu yana SOCAR Türkiye'de bulunuyor. Söz konusu devir işleminden kullanıcıların nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor.

Millenicom'un mevcut fiyatları şu şekilde: