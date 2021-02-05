Milli Eğitim Bakanı, Yüz Yüze Eğitim İçin Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki haftalarda geçilmesi planlanan yüz yüze eğitim konusunda açıklamalar yaptı. Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili sorulara "Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayısı kriterlerine bakarak karar vereceğiz" yanıtını verdi ve bazı açıklamalarda bulundu.

COVID-19 salgını nedeniyle ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede okulların çevrimiçi ortamda devam edilmesine karar verilmişti. Bu kararın arkasındaki en büyük sebepler ise elbette hem öğrencilerin ve çalışanların sağlığını korumak hem de eğitimin aksamasına engel olmaktı. Bazı öğrenciler ve veliler ise bu sistemin 'verimliliği fazlasıyla kısıtlaması' sebebiyle tersine çevrilmesini ve bir an önce yüz yüze eğitime geri dönülmesini istemişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Seda Öğretir ile bir röportaj gerçekleştirdi ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ziya Selçuk, öncelikle okula gideceklerin aşılanmasına ilişkin "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin tamamının aşılanması hedefleniyor" açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra Selçuk, "Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Temizlik ve dezenfektan malzemeleri depolandı. Okulların yüzde 98'i temiz sertifikası aldı" açıklamalarında bulundu.

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime ne zaman geri dönülecek?

Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sistemine ne zaman dönüleceği konusunda da bazı açıklamalarda bulundu. 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna Ziya Selçuk, "Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Biz, verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayısı kriterlerine bakarak karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Ziya Selçuk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında ise 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz. Yüz yüze eğitimi en çok çocuklar istiyor. Veliler için destek materyaller hazırladık."

Yaz tatilinin bir kısmının alınacağı konusunda ise Selçuk şu sözleri sarfetti: "Yaz tatilinin belli bir kısmını almak simülasyonda var. Tüm Türkiye için mi, belli gruplar için mi, bunun için de bir çalışma var. Ne olursa olsun tatil, tatildir. Bu bizim seçeneklerimiz dışında değil. Tatilin bir rahatlatıcı etkisi vardır. Biz çocuklarımızın çok fazla tatillerini alalım peşinde değiliz. Eğitim, uzun bir yol koşusu."