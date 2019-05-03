IDEF 2019'un Gözdelerinden Milli Gemi Savar Füzemiz ATMACA

Yerli imkanlarla üretilen ve üzerinde çalışmaların sürdüğü milli gemi savar füzemiz ATMACA, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda sergilendi.

IDEF 2019 devam ederken, savunma sanayii üzerine çalışan firmalar kendi ürünlerini tanıtmaya devam ediyorlar. Roketsan, Aselsan, Meteksan ve ArMerKom tarafından milli olarak geliştirilen gemi savar füzesi ATMACA da Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın gözdelerinden oldu. Muadillerine göre üstün özelliklerle donatılmış olan ATMACA'ya gelin yakından bakalım:

Milli gemi savar füzesi ATMACA, 6 metre uzunluğunda. 200 kilogramlık savaş başlığına sahip olan ATMACA'nın toplam kütlesi ise 800 kilogram. Savaş gemilerinden fırlatılan füze 250 kilometre menzile ulaşabiliyor. ATMACA'nın tanıtımı sırasında bir ROKETSAN yetkilisi bu füzenin durdurulamaz olduğunu belirterek, ATMACA'nın bir uçak gemisini batırabilecek kadar güçlü olduğunu söyledi.

Çoklu hareket kabiliyetine de sahip olan ATMACA, bu özelliği sayesinde durdurulması çok zor. ATMACA ateşlendikten sonra bir süre yatay seyrine devam ediyor, gerekirse zikzak çiziyor ve hedefe ulaştığında önce yükseliyor, ardından da tepeden dalış yaparak hedefini imha ediyor. Gerektiği takdirde füze ateşlendikten sonra hedef noktası güncellenebiliyor.

Milli füzenin tamamen yerli olması amacıyla bu konu üzerindeki çalışmalar sürüyor. Kale grup tarafından geliştirilen bir turbojet motor olan KALE-3500'lerin tamamlanmasıyla birlikte, T40'lar yerini KALE-3500'lere bırakacak.