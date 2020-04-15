Milli Piyango'dan 2020 Model BMW Ödüllü Çekiliş

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenen Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek sağlamak için 2 BMW’nin ödül olarak verileceği bir çekiliş düzenleneceğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bir destek de Milli Piyango İdaresi’nden geldi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ve resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda kampanyaya destek olmak için bir eşya piyangosu düzenleneceği duyuruldu.

Twitter’dan yapılan duyuruda eşya piyangosunda 2 adet 2020 model BMW 320i’nin verileceği duyuruldu. Piyangonun kazananlarına verilecek 2020 model BMW 320i’lerin biri 465.915 TL, diğeri ise 456.112 TL değerinde.

Milli Piyango İdaresi’nin 2 BMW vereceği piyango bugün itibariyle başladı. Milli Piyango’nun sanal bayilerinden olan bilyoner.com üzerinden alınabilecek biletlerle piyangoya katılınabilecek. Piyangonun çekilişi ise 16 Mayıs saat 14:00’te Milli Piyango İdaresi’nde gerçekleştirilecek.

Piyango katılım biletleri bugün itibariyle satışa sunuldu. bilyoner.com'un ana sayfasından ulaşılabilen çekiliş biletleri, 5 lira fiyatla satılıyor. Kampanyaya katılmak isteyenler bir defada birden fazla bilet alabiliyorlar.