Bor mineralinden yapılan yerli el dezenfektanı BOREL, bugün düzenlenen lansmanla ile tanıtıldı. BOREL’in tanıtım töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREL’in yarın satışa çıkacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Türk bilim insanlarının bordan dezenfektan geliştirmeyi başardığı gündeme yansımıştı. Geliştirme çalışmalarının ardında bordan elde edilen dezenfektan BOREL’in seri üretimi de gerçekleştirildi.

Bordan elde edilen dezenfektan BOREL’in tanıtımı için bugün, bir etkinlik düzenlendi. BOREL’in gerçekleştirilen tanıtım lansmanın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bizzat BOREL’i tanıttı. Bakan Dönmez, BOREL’in içindeki maddeler sayesinde dermatolojik bir sorun yaratmayacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, BOREL’in ellerde var olan yaralarında kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını ifade etti.

Koronavirüsle mücadelenin önce ellerde başladığını söyleyen Bakan Dönmez, bu dönemde kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep olduğunu söyledi. Bordan elde edilen Borel sayesinde benzine etanol karıştırma zorunluluğunun ortadan kalmasını sağladıklarını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, hijyen ürünlerindeki sıkıntınında bu şekilde giderileceğini açıkladı.

Dönmez, geliştirme çalışmalarının ardından gece gündüz seri üretim yaptıklarını söyledi. Bakan Dönmez, seri üretim çalışmalarının ardından BOREL’in yarın satışta olacağını da duyurdu. Farklı satış noktalarında bulunabilecek BOREL, 100 ml’lik şişelerde satılacak.

2017 yılında bor madeni hakkında hazırladığımız video: