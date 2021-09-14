Milli Piyango Tarihi'nin En Büyük İkramiyesi Denizli'de

Geçtiğimiz sene 13 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin büyük ikramiyesi 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir bayiden oynayan vatandaşa çıktı.

Umut ve karamsarlık arasında gidip gelen hayatımızın şu anında, okumakta ve yazmakta zorlanılan bir sayı ile karşı karşıyayız: 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş. Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi olan söz konusu para, Denizli’nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir bayide oynanan kupona çıktı.

110’uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucunda; Emrah Onaç’ın sahibi olduğu bayiden oynanan 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı kupona, Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi çıktı. Onaç, iş yerinin önünde bulunan tabelaya “sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır” yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenen kişiler, erken saatlerden itibaren dükkana ulaşıp talih kuşunun kime konduğunu öğrenmeye çalıştı.

“Bize çıkmış gibi sevindik”

Bayi sahibi Emrah Onaç, milyonerin kim olduğunu bilmediklerini belirterek, "Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynayan Nevzat Özkan ise, ikramiyenin söz konusu bayiden çıkmasının karamsarlığı kaldırdığını ve oynamaya devam edeceğini söylerek, “Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır” dedi.