iOS'ta Harika Sunumlar Hazırlayabileceğiniz 9 Mobil Uygulama

Hepimiz işimiz ya da eğitimimiz gereği hayatımızın bazı dönemlerinde sunum hazırlamak zorunda kalmışızdır. Genellikle bilgisayar başında geçen sunum hazırlama süreci, çoğu zaman sıkıcı bir hal alabiliyor. Sizi hem bilgisayarın başından kaldıracak hem de bu işi daha eğlenceli hale getirecek 9 iOS uygulamasına gelin birlikte göz atalım.

Sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaların başında az sayıda slayt kullanmak, görsel sayısını yüksek tutmak ve konunun en önemli noktalarına değinmek geliyor. Sunum oluşturma araçları da sunumu daha etkin kılabilmek için efektler, geçişler, videolar ve müzikler gibi eklemeler yapmanıza olanak tanıyor. İşte sunumlarınızı iOS kullanarak hazırlayabileceğiniz 9 uygulama:

Microsoft PowerPoint

En yaygın kullanılan sunum oluşturma aracı Microsoft PowerPoint, neredeyse sunumla eş anlamlı hale gelmiş durumda. Slayt geçişlerini kullanarak hazırlayabileceğiniz sunumlara fotoğraf, video ve müzik de ekleyebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu kullanarak, televizyon ve ya projeksiyonlarda sunumlarınızı oynatabilirsiniz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Google Slaytlar

Google Slaytlar ile çalışma arkadaşlarınız ile ortak çalışmalar oluşturabilir ve sunumunuzu direk olarak telefonunuzdan yürütebilirsiniz. Birçok özelleştirme fırsatı sunan Google'ın sunum hazırlama aracında, PowerPoint sunumlarınızı da düzenleyebilirsiniz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz.

Keynote

Apple'ın Keynote uygulaması ile harika sunumlar hazırlayabilirsiniz. Apple tarafından tasarlanan 30 temadan birini seçip, metin ve fotoğrafları ekledikten sonra sunumu tamamlayabilirsiniz. Videolar, grafikler, animasyonlar ve geçişler gibi eklentilere imkan tanıyan uygulama ile sunumuzu iCloud üzerinden çalışma arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz.

Haiku Deck

Haiku Deck, iPhone veya iPad'inizi kullanarak mükemmel sunumlar hazırlamanıza olanak veren bir mobil uygulama. 40 milyondan fazla fotoğrafa ücretsiz erişim imkanı sağlayan Haiku Deck, sevilen yazı tiplerini ve hazır şablonları da kullanabileceğiniz ideal bir sunum hazırlama aracı. Haiku Deck'i aşağıdaki bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.

Adobe Spark Video

Eğer video tarzında sunumlar hazırlamak istiyorsanız, Adobe Spark Video tam da aradığınız uygulama. Kolay kullanımıyla harika sunumlar hazırlayabileceğiniz uygulama, videonuzu direk olarak sosyal medya hesaplarınızdan paylaşma imkanı da sunuyor. Adobe Spark Video'yu aşağıdaki bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.

WPS Office

Microsoft PowerPoint uyumlu sunumlar hazırlamanıza ve onları düzenlemenize olanak tanıyan uygulama; hazır şablonlarıyla, resimleriyle ve videolarıyla, efektleriyle, şekiller ve grafikleriyle tam donanımlı bir sunum hazırlama aracı. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıyı kullanarak telefonunuza indirebilirsiniz.

Animoto

Galerinizdeki videoları ve fotoğrafları kullanarak göz alıcı videolar oluşturabileceğiniz Animoto'da 50 farklı video stilinden birini seçip; müzik ve fotoğrafları ekleyip videolarınızı tamamlayabilirsiniz.

RealTimes

RealTimes, fotoğraflarınızı ve videolarınızı, geçişler ve müziklerle birleştirebileceğiniz ve hazırladığınız içerikleri tek tuşla paylaşabileceğiniz bir mobil uygulama. RealTimes ayrıca filtre, altyazı ve özel müzik gibi eklentilere de olanak sağlayarak diğer uygulamalara göre farkını belli ediyor. RealTimes'ı aşağıdaki bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.

Prezi Viewer

Prezi web uygulamasının mobil versiyonu olan Prezi Viewer, internet üzerinden sunumlarınızı hazırlamanıza ve depolamanıza olanak sağlayan harika bir sunum hazırlama aracı. Prezi Viewer'ı aşağıdaki bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.