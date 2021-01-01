Türkiye’de Konsol Oyuncusu Olmak Ne Kadar Pahalı?

Oyun konsolu ile oyun oynamayı seviyorsanız, bir "gamer" yani oyuncuysanız ödemeniz gereken fiyatlar her ülkede değişiklik gösterebilir. Peki Sony PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi konsol fiyatları ülkemizde ne kadar? Türkiye’de oyuncu olmanın maddi yönünü konsol ve oyun fiyatları üzerinden değerlendirdik.

Bir oyun konsolu karşısında keyifli saatler geçirmek pek çok kişi için bir hobiden çok daha fazlası anlamına geliyor. Bir gamer yani oyuncu olmanın maddi ağırlığı her ülkede değişiklik gösteriyor. Bunun nedeni, iyi bir oyuncu olmak için ihtiyacınız olan oyun konsolu ve oyun platformuna ödenecek fiyatların her ülkenin yerel ekonomik sistemine göre değişmesidir. Bazı ülkelerde işin maddi yönü bir hayli üzücü olabiliyor.

Peki, Türkiye’de oyuncu olmak diğer ülkelere göre ne kadar pahalı? Picodi analistleri konu ile detaylı bir inceleme yaptılar ve pek çok ülkenin oyun fiyatlarını ve konsol fiyatlarını Türk Lirası üzerinden analiz ettiler. Türkiye’de oyuncu olmak pek çok kişi için büyük maddi bedeller ödemek anlamına gelebilir ancak bazı ülkeleri gördüğünüz zaman ödediğiniz fiyatlar için mutlu olabilirsiniz.

PlayStation 5 ve Xbox Series X hangi ülkede kaç TL’ye satılıyor?

Sony’nin PlayStation 5 ve Microsoft’un Xbox Series X oyun konsolları, şu an için piyasadaki en yeni ve en verimli olarak kullanılabilen oyun konsollarıdır. İyi bir oyuncu olmak ya da yalnızca keyifle oyun oynamak istiyorsanız, tamamen kendi zevkinize göre, bu iki oyun konsolundan birini tercih edebilirsiniz.

Peki, konsol fiyatları ne durumda? Konsolların farklı ülkelerdeki satış fiyatlarına baktığımız zaman insanın Kanada’da oyuncu olası geliyor. Çünkü Türk Lirası üzerinden değerlendirildiği zaman Kanada, dünyada en uygun fiyata oyun konsolu satın alabileceğiniz ülke olarak görülüyor.

Ukrayna, Arjantin, Belarus ve Çin ise oyun konsollarının en yüksek satış fiyatına sahip olduğu ülkeler. Ülkemizdeki oyun konsolu fiyatları ortalamanın üzerinde olsa da, en pahalı olmadığımızı görmek sevindirici. Elbette bu satış fiyatları üzerine konuşurken ülkelerdeki asgari kazanç tutarlarını da göz önüne almak gerekiyor.

Peki ya PlayStation Plus ve Xbox Live üyelik fiyatları hangi ülkede kaç TL?

Yalnızca bir PlayStation 5 ya da Xbox Series X oyun konsolu satın almak, oyuncu olmak için yeterli değil. Sony ve Microsoft’un bulut tabanlı dijital oyun platformları olan PlayStation Plus ve Xbox Live’a da abone olmak gerekiyor. Elbette bu platformların da üyelik fiyatları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

PlayStation Plus ve Xbox Live Gold abonelik fiyatlarında sevindirici bir haberimiz var; Türkiye, abonelik fiyatlarının en uygun olduğu ülke durumunda. Ancak unutmamak gereken bir nokta var; platformlar bazı oyunları yalnızca ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde yayınlıyorlar. Yani ülkemizde fiyat uygun olsa bile sunulan oyun kütüphanelerinde karşımıza daha kısıtlı bir arşiv çıkabiliyor.

Oyun konsolu fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde genel olarak üyelik fiyatlarının düşük olduğu görülüyor. Aboneliğin en yüksek olduğu ülke ise Türkiye fiyatının neredeyse üç katı fiyata sahip olan İsviçre. Üyelik fiyatlarının Sony ve Microsoft tarafından, o ülkelerin yerel pazar ekonomileri incelenerek belirlendiği biliniyor.

Sonuç: Konsol oyuncu luğu için en avantajlı ülke hangisi?

Elimizdeki verileri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman karşımıza cennet gibi parlayan Kanada çıkıyor. Ülkede PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsolları o kadar uygun bir satış fiyatına sahip ki oyun platformlarının abonelik fiyatları görece yüksek olmasına rağmen bu açığı kolayca kapatabiliyor.

Ülkemizde en uygun fiyatlı PlayStation Plus ve Xbox Live Gold abonelik fiyatları sunulsa da, oyun konsollarının oldukça yüksek satış fiyatları nedeniyle oyuncu olmanın maddi yükü son derece ağır görünüyor. Ancak yine de en kötü durumda olan ülke değiliz.

Arjantin; PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarının en yüksek satış fiyatına sahip olduğu, PlayStation Plus ve Xbox Live Gold abonelik fiyatlarının ise en yüksek fiyatlardan birine sahip olduğu ülke. Arjantin'de yaşayan bir oyuncu olmadığımız için sevinebileceğimiz bir sonuç.

Değerlendirmemizi, PlayStation ve Xbox resmi internet sitelerinden alınan satış fiyatlarının Kasım 2020 döviz kuru üzerinden Türk Lirası cinsine çevrilmesi ile elde edilen rakamlar üzerinden yaptık. Konsol fiyatları ve oyun fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.