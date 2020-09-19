MIT Mühendislerinden Düz Yapılı Balık Gözü Kamera

ABD’deki MIT’ye bağlı mühendisler, geniş açı kameraları için düz lenslerin kullanıldığı bir yöntem geliştirmeyi başardı. Böylece bu kameraların üretimi daha kolay hale gelecek.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, Massachusetts Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla birlikte ultra-geniş açılı kameraları üretmek için yeni bir yol buldu. Bu yöntemde geleneksel bombeli camlar kullanılmıyor.

Balık gözü lensler, diğer lenslere kıyasla oldukça özellikli yapılar ve 180 derece ya da daha fazla açıyla görmek gerekiyor. Öte yandan bu büyük ve iri lensler, akıllı telefonlarda ve diğer mobil cihazlarda kullanmak için pek de ideal değiller.

Düz geniş açı lensleri

Araştırmacıların yaptığı çalışmaların sonucu olarak 180 derece panaromik görüntü alabilen ilk düz lensler üretildi. Mühendisler oldukça ince bir tabaka oluşturdu. Ek olarak da lenslerin yan tarafında üç boyutlu yapılar oluşturuldu. Bu yapılar ışığı aynı balık gözü lensler gibi büküyor.

Aslında bilim insanları, bu kamerayı kızılötesi görüntüler için geliştirdi. Yine de bu lens normal görüşe uygun hale de getirilebiliyor. Ayrıca görüş spektrumumuzda kullanılmasa bile bu lensler çeşitli cihazlarda kullanılabilecek.

Bu teknoloji sayesinde sadece fotoğraflar değil, tıbbi görüntüleme ve bilgisayar destekli görüş çalışmaları için oldukça iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca verilerin takip edilip incelenmesi için de oldukça faydalı olacaktır.

Metalensler geliyor

Bu tasarım aslında genel olarak Metalens olarak adlandırılan yeni bir lens türünün örneklerinden biri. Bu metalensler sayesinde geleneksel olarak elde edilemeyen yapımlar, makro tasarım değişiklikleriyle daha farklı özellikler kazanıyor. Örneğin normalde beklenenden farklı kıvrımlara sahip lensler üretilebiliyor.

Yine de dümdüz bir lensle 180 derecelik geniş açı panoramik görüntüye sahip olmak, bilim insanlarını oldukça şaşırttı. Bilim insanlarının elde ettiği bu dikkat çekici başarı, oldukça dikkat çekici ürünler görebileceğimiz anlamına geliyor. Yeni lenslerin ne gibi ürünlerde karşımıza çıkacağını ise zaman gösterecek.