Temmuz 2021 itibarıyla 1 milyar indirmeye ulaşan Mobile Legends: Bang Bang, bugün MOBA dendiği zaman akla ilk gelen oyunlardan biri. Oyun dünyasındaki 5. yılını kutlayan oyunun bu kadar başarılı hale gelmesinin ardındaki yatan hikayede, ekibin ne kadar sağlam adımlar attığını birlikte öğrenelim.

İlk olarak Temmuz 2016’da Brezilya’da piyasaya sürülen Mobile Legends: Bang Bang, geçtiğimiz eylül ayında oyun sektöründeki 5. yılını kutladı. Kısa bir süre içerisinde Brezilya’da “Yılın En Beğenilen Oyunu” seçilen ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan bu oyun, son derece yerinde adımların atıldığı bir geçmişe sahip.

Mobile Legends: Bang Bang, bugün mobil platformlarda en çok oynanan MOBA oyunlarından biri. App Store’de en çok indirilen ilk 10 oyun arasında yer alan ve Temmuz 2021 itibarıyla 1 milyar indirmeye ulaşan oyunun hikayesine dilerseniz yakından bakalım.

Mobile Legends: Bang Bang ligine bugüne kadar yüz binlerce izleyici tanıklık etti

15 Kasım 2019’da Endonezya, Vietnam ve Malezya’dan gelen oyuncular, Malezya’da bulunan Axiata Arena Stadyumu’nda Mobile Legends: Bang Bang şampiyonluğu için 5’e 5 bir mücadele verdi.

İlk Mobile Legends Profesyonel Ligi’nin (MPL) şampiyonu, kendileri gibi Endonezyalı bir takım olan RRQ’yu 4-3 yenen EVOS oldu. Mobile Legends tarafından düzenlenen ilk e-spor turnuvasını toplamda 760 bin kişi izledi.

Mobile Legends: Bang Bang, son 5 yılda onlarca güncelleme ve optimizasyona imza attı

Mobile Legends: Bang Bang ekibi, 2016 yılından beri oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamaya ve sorunlarını gidermeye yönelik birçok güncelleme ve optimizasyon yaptı. Hatta oyun bu süre içerisinde o kadar değişti ki oyunun yapımcıları ve Mobile Legends: Bang Bang’in orijinal versiyonunu tanıyamaz hâle geldi.

Oyunun yapımcısı Roger Yu, bu değişim hakkında; “Günün birinde bir iş arkadaşım oyunu ilk çıkardığımız zamanlardaki bir ekran görüntüsünü çıkardı ve değişiklikler öyle fazlaydı ki hepimiz şaşkına döndük. Yıllar içinde gerçekten çok fazla iyileştirme yapmışız” ifadelerini kullandı.

Piyasaya çıktıktan 3 ay sonra Mobile Legends: Bang Bang’de oyuncuların yardımına koşan oyun ekibi sadece 30 kişiden ibaretti. Ekipte bu kadar az kişinin olması, bir hafta içerisinde yüzlerce oyuncudan gelen geri bildirimlerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını elbette engellemiş. Ancak şimdi Mobile Legends: Bang Bang’in çekirdek ekibinde binden fazla kişi yer alıyor ve bu da gelen sorunların olabildiğince hızlı bir şekilde çözülmesini sağlıyor.

İlk başlarda ekibine oyuncuların geri bildirimlerine yanıt vermesi için 48 saatlik bir zaman dilimi tanıyan Roger Yu, şimdilerde bu süreyi 4 saat gibi kısa bir süreye indirgemiş durumda.

Ekip, yerelleştirme aşamasında Güneydoğu Asya’da büyük zorluklar yaşadı

Ekibin bugüne kadar karşılaştığı en büyük zorluklardan biri belki de oyunu Güneydoğu Asya’daki oyuncuların beğenisine kusursuz bir şekilde sunmaktı. Ancak ekonomik sıkıntılar yüzünden insanların yüksek kaliteli cihazlar alamaması, bölge genelinde stabil bir internet bağlantısı olmaması ve ağ trafiğinde yaşanan problemler, Mobile Legends: Bang Bang’i bir hayli zorlasa da ekip bu zorlukların da üstesinden gelmeyi başardı.

Yerelleştirme konusunda yaşanan sıkıntı Güneydoğu Asya’dan ibaret değildi elbet. Oyunun Orta Doğu’da yaşayan oyunculara sunulması, dil konusunda epey sıkıntı yaratmıştı. Bildiğiniz üzere Arapça, sağdan sola doğru yazılan bir dil ve geliştiriciler, bu durum için arayüzü baştan aşağı değiştirmek zorunda kalmış. İlk bakışta sadece bir dil değişimi görünse de bu çalışma, Mobile Legends: Bang Bang ekibinin neredeyse 6 ayını aldı.

Mobile Legends Bang Bang, ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ülkelerin video oyunlarına erişmesine olanak sağladı

Ekibin girdiği ilk pazarlardan biri olan Güneydoğu Asya’da ekonomik durum pek iç açıcı değildi. Bu bölgede yaşayan insanlar, yüksek kalitedeki cihazlara erişemediği için oyun kültüründen de uzak kalıyordu. Ancak ekibin çalışmalarıyla birlikte Güneydoğu Asya’daki insanlar cihazları düşük kalitede olsa bile Mobile Legends: Bang Bang’e erişim sağladı ve bu da onların dijital çağın getirdiği eğlencelerden mahrum kalmamalarına olanak sağladı.

Oyun, yayıncıların da beğenisini toplamaya devam ediyor

Mobile Legends: Bang Bang, bugüne kadar Twitch gibi birçok platformda yayıncılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Binlerce takipçisi bulunan Brezilyalı yayıncı Zikzira, Mobile Legends: Bang Bang için şu ifadeleri kullandı; "1 ile 10 arasındaki bir ölçekte, Mobile Legends: Bang Bang’e Brezilya’da yaptığı yerelleştirme için 10 veririm. Bence Brezilyalı oyuncular için bir oyundaki en önemli şey oynanabilirlik ve kare hızıdır. Mobile Legends’ı diğer oyunlardan ayıran şey ucuz telefonlarda bile sorunsuz performans göstermesidir.”

Mobile Legends: Bang Bang, 5’inci yılına özel kutlamalar yapmaya devam ediyor

Mobile Legends: Bang Bang, geçtiğimiz eylül ayında başlattığı 5’inci yıl kutlamalarını Proje NEXT adını verdiği güncelleme serisiyle birlikte kasım ayının ortasına kadar devam ettirecek.

Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncular, zenginleştirilmiş görsellerin yanı sıra aynı zamanda Johnson "Optimus Prime" ve X.Borg "Bumblebee” gibi daha zengin kahraman ve kostüm seçenekleri ile karşı karşıya kalacak.

Yapımcı Roger Yu, Transformers ve şirket arasında yapılan bu iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bu markalar iş birliği değerlerini kazanmak için çok uzun zamanlar harcadı, bu bizim felsefemize çok yakın.”

Oyuncuların yaşadığı memnuniyet, ekip için başarıdan daha önemli

Roger Yu ve ekibi, Mobile Legends: Bang Bang’de "Hizmet olarak oyun" felsefisini benimsemiş durumda. Oyun sayesinde oyuncuların yaşadığı memnuniyet ve saygının ticari başarıdan daha önemli olduğunu belirten Yu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanıyor; “Oyun, tasarımcılarımızın hayallerine değil, oyuncuların anlayışına dayanan temelde yaratıcı bir çalışmadır. Başka bir deyişle, oyuncular yaratıcı sürecimize katkı sağlayan en temel unsurdur.”