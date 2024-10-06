Moğolistan, Rusya ve Çin’in arasında yer alan geniş bir yüz ölçümüne sahip bir ülke. Ancak bu büyük coğrafyanın neredeyse tamamının boş olduğunu biliyor muydunuz? Bu içerikte, Moğolistan’ın %99,7’sinin neden boş olduğunu açıklıyoruz!

Rusya ve Çin ile komşu olan Moğolistan, komşuları ile paylaştığı coğrafyada sessiz sedasız varlığını sürdüren bir ülke.

Sessiz sedasız derken abartmıyoruz. Yüz ölçümü Türkiye'nin nerdeyse iki katı olan bu devasa coğrafyada yalnızca 3,3 milyon civarı insan yaşıyor!

Başka bir deyişle, yüz ölçümü 1.565.000 km² olan Moğolistan’ın yaklaşık %99,7’si boş!

1,5 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan Moğolistan, insanlardan çok uçsuz bucaksız bozkırlar, sert kışlar ve tarihten gelen bir göçebe ruhu barındırıyor.

3,3 milyon kişilik nüfusun yaklaşık yarısı başkent Ulanbator'da yaşıyor.

Bu şehir, ülkenin en büyük şehri ve Moğolistan’ın kalbi konumunda ancak Moğolistan’ın geri kalanındaysa nüfus dağınık bir şekilde yaşıyor.

Bu durumda, kilometrekare başına sadece 2,1 kişi düşüyor ve bu, Moğolistan’ı dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkesi yapıyor

Öyle ki, bu rakam Avustralya ve Namibya gibi geniş ama büyük ölçüde yaşanmaz çöllere sahip ülkelerden bile daha düşük.

Peki, Moğolistan gibi büyük bir ülke neden bu kadar boş alanı kullanmıyor?

Sebeplerden ilki, ülkenin coğrafi yapısı ve iklimi.

Moğol Platosu, deniz seviyesinden yüksekte yer aldığı ve okyanuslardan çok uzak olduğu için, yağış getiren muson rüzgarları buraya ulaşamıyor.

Ayrıca, ülkenin kuzeyindeki Sibirya’dan gelen soğuk ve kuru hava da hava koşullarını daha da sertleştiriyor.

Bu zorlu iklim koşulları, insanların büyük bir kısmını şehirlerde veya hayvancılıkla uğraştıkları yerlerde yaşamak zorunda bırakıyor.

Moğolistan’ın tarihsel olarak göçebe bir kültüre sahip olması da büyük bir etken.

Halkın önemli bir kısmı hâlâ hayvancılıkla uğraşıyor ve göçebe yaşam tarzını sürdürüyor.

Dolayısıyla bu yaşam biçimi de insanların geniş alanlara yayılmasına ve yerleşik tarımsal bir yaşamdan uzak kalmasına neden oluyor.

Gobi Çölü’nün geniş alanları da tarım ve yerleşim için elverişsiz olduğundan dolayı ülkenin büyük bölümü boş kalıyor.

Kısacası Moğolistan’ın %99,7 oranında boş kalmasının temel sebepleri, sert iklimi ve göçebe kültürü gibi görünüyor.

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