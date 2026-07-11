Monitör ve Mouse Gecikmesi Nasıl Test Edilir?

Monitör ve mouse gecikmesi testi, bilgisayarın komutlara ne kadar hızlı tepki verdiğini anlamanın en pratik yollarından biri. Bu içerikte giriş gecikmesini nasıl ölçebileceğinizi, hangi araçları kullanabileceğinizi ve sonuçları nasıl yorumlamanız gerektiğini ele alıyoruz.

Oyun oynarken komutlarınızın ekrana geç yansıdığını hissediyorsanız bunun nedeni yalnızca mouse olmayabilir. Monitörün giriş gecikmesi, ekran kartı ayarları, USB bağlantısı ve işletim sistemi birlikte çalıştığı için gecikmenin kaynağını doğru belirlemek her zaman kolay değildir. Bu yüzden rastgele ayar değiştirmek yerine önce sistemi test etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

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Neyse ki monitör ve mouse gecikmesini ölçmek için hem profesyonel hem de ücretsiz yöntemler bulunuyor. Bazı testler yalnızca birkaç dakika sürerken bazıları daha ayrıntılı analiz yapmanıza olanak tanıyor.

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Gecikme tam olarak nedir?

Bilgisayarda hissettiğiniz gecikme, tek bir bileşenden kaynaklanmaz. Mousea bastığınız andan görüntünün ekrana yansımasına kadar geçen süreye genel olarak giriş gecikmesi (input lag) adı verilir. Bu süreçte mouse, USB bağlantısı, işlemci, ekran kartı, monitör ve hatta oyunun kullandığı grafik motoru birlikte görev yapar.

Mouse gecikmesi, farenin hareket ve tıklama komutlarını bilgisayara iletme süresini ifade eder. Monitör gecikmesi ise ekran kartından gelen görüntünün panelde gösterilmesine kadar geçen süreyi kapsar. Bu iki değer birbirinden farklı olsa da kullanıcı tarafından tek bir gecikmeymiş gibi hissedilebilir.

Monitörün tepki süresiyle giriş gecikmesi de sık sık karıştırılır. Tepki süresi, piksellerin renk değiştirme hızını ifade ederken giriş gecikmesi komutun ekrana ulaşma süresidir. Düşük tepki süresine sahip bir monitörde bile yüksek giriş gecikmesi görülebilir. Bu nedenle yalnızca üreticinin kutu üzerinde belirttiği 1 ms veya 0,5 ms gibi değerlere bakarak yorum yapmak doğru değildir.

Gecikmeyi değerlendirirken sistemin tamamına bakmak gerekir. Güçlü bir ekran kartı, yüksek yenileme hızlı monitör ve kaliteli mouse kullanıyor olsanız bile yanlış ayarlar giriş gecikmesini hissedilir seviyeye çıkarabilir.

Teste başlamadan hazırlık yapın

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Doğru sonuç alabilmek için test öncesinde bilgisayarın uygun şekilde hazırlanması gerekir. Arka planda çalışan gereksiz uygulamalar veya yanlış ekran ayarları test sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle ölçüme başlamadan önce sistemi mümkün olduğunca kararlı hâle getirmek önemlidir.

İlk olarak monitörünüzün Windows'ta desteklediği en yüksek yenileme hızında çalıştığını kontrol edin. 144 Hz veya 240 Hz destekleyen bir monitör yanlışlıkla 60 Hz'e ayarlanmışsa hem gecikme hissi artar hem de test sonuçları gerçeği yansıtmayabilir.

Mouse kullananların polling rate ayarını da kontrol etmesi gerekir. Güncel oyuncu mouselarında 1000 Hz en yaygın değerdir. Eğer fare 125 Hz modunda çalışıyorsa hareketler daha seyrek raporlanacağı için gecikme hissi oluşabilir.

Teste başlamadan önce şu hazırlıkları yapmanız önerilir:

Monitörü en yüksek yenileme hızında çalıştırın.

Mouseun polling rate ayarını kontrol edin.

Arka plandaki gereksiz uygulamaları kapatın.

Windows ve ekran kartı sürücülerini güncelleyin.

Monitörde varsa Oyun Modu'nu etkinleştirin.

Kablosuz mouse kullanıyorsanız pil seviyesini kontrol edin.

Bilgisayarı yeniden başlatarak testi temiz bir sistemle gerçekleştirin. Bu hazırlıkların ardından yapacağınız ölçümler çok daha tutarlı sonuç verecektir.

Gecikme nasıl ölçülür?

Monitör ve mouse gecikmesini ölçmek için farklı yöntemler bulunuyor. En pratik seçeneklerden biri çevrim içi giriş gecikmesi test araçlarını kullanmaktır. Tarayıcı üzerinden çalışan bu testler, mouse hareketlerine verilen tepkiyi gözlemlemenize yardımcı olur. Kesin laboratuvar sonucu vermeseler de günlük kullanım için yeterli fikir sağlayabilir.

Daha ayrıntılı analiz yapmak isteyen kullanıcılar yüksek hızlı kamera yöntemini tercih edebilir. Bu yöntemde mouse tıklaması ile ekrandaki değişim aynı anda yüksek kare hızlı bir kamera veya akıllı telefonla kaydedilir. Daha sonra görüntü kare kare incelenerek yaklaşık giriş gecikmesi hesaplanabilir. Donanım inceleme laboratuvarlarında kullanılan profesyonel ölçüm cihazları da benzer mantıkla çalışır ancak çok daha hassas sonuçlar sunar.

Oyuncular için NVIDIA FrameView, NVIDIA LDAT destekli sistemler ve bazı oyun içi gecikme analiz araçları da faydalı olabilir. NVIDIA Reflex destekleyen oyunlarda sistem gecikmesi doğrudan ölçülebilir. AMD tarafında ise Anti-Lag 2 teknolojisi desteklenen oyunlarda giriş gecikmesini azaltmaya yardımcı olur ancak doğrudan ölçüm aracı olarak kullanılmaz.

Test sırasında yalnızca tek bir sonuca odaklanmak yerine aynı testi birkaç kez tekrarlamak daha doğru değerlendirme yapmanızı sağlar. Çünkü arka planda çalışan işlemler ve sistem yükü ölçümler arasında küçük farklılıklar oluşturabilir.

Sonuçları doğru yorumlayın

Gecikme testini tamamladıktan sonra elde ettiğiniz değerin ne ifade ettiğini bilmek de en az test kadar önemlidir. Tek başına yüksek veya düşük görünen bir sayı her zaman gerçek kullanım deneyimini yansıtmaz. Monitörün yenileme hızı, sistem performansı ve kullanılan çevre birimleri birlikte değerlendirilmelidir.

Rekabetçi oyun oynayan kullanıcılar için mümkün olan en düşük giriş gecikmesi hedeflenir. Buna karşılık internette gezinme, film izleme veya ofis kullanımı gibi günlük senaryolarda birkaç milisaniyelik fark çoğu kişi tarafından hissedilmez. Bu nedenle yalnızca test sonucuna odaklanarak donanım değişikliğine gitmek doğru bir yaklaşım değildir.

Çevrim içi test araçlarının laboratuvar seviyesinde doğruluk sunmadığını da unutmamak gerekir. Tarayıcı, işletim sistemi ve arka planda çalışan uygulamalar sonuçları etkileyebilir. Farklı zamanlarda birkaç ölçüm yaparak ortalama değeri değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır.

Elde ettiğiniz sonuç beklediğinizden yüksekse şu noktaları tekrar kontrol edin:

Monitörün doğru yenileme hızında çalıştığından emin olun.

Mouseun polling rate ayarını gözden geçirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

V-Sync, G-SYNC veya FreeSync ayarlarını kontrol edin.

Arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatın.

Mouseu farklı USB portunda deneyin.

Oyun içindeki grafik ayarlarını yeniden yapılandırın. Bu kontrollerin ardından yeniden test yapmak, yapılan değişikliklerin gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığını görmenizi kolaylaştıracaktır.

Gecikmeyi düşürmek için neler yapılabilir?

Test sonucunda sisteminizde yüksek giriş gecikmesi tespit ettiyseniz bunu azaltmak için uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. Burada önemli olan yalnızca tek bir bileşene odaklanmamak. Çünkü mouse, monitör, ekran kartı ve işletim sistemi aynı zincirin parçalarıdır. Zincirin herhangi bir halkasındaki gecikme toplam tepki süresini artırabilir.

İlk olarak monitörünüzün en yüksek yenileme hızında çalıştığını doğrulayın. Ardından ekran kartı sürücüsünü güncelleyin ve üreticinin sunduğu düşük gecikme teknolojilerini etkinleştirin. NVIDIA ekran kartlarında NVIDIA Reflex, AMD ekran kartlarında ise desteklenen oyunlarda Anti-Lag 2 giriş gecikmesini azaltmaya yardımcı olabilir.

Mouse tarafında kaliteli bir USB bağlantısı kullanmak, kablosuz modellerde alıcıyı mousea yakın konumlandırmak ve uygun polling rate değerini seçmek de hissedilen gecikmeyi azaltabilir. Bunun yanında işlemciyi gereksiz yere meşgul eden arka plan uygulamalarını kapatmak ve oyun sırasında yüksek performans güç planını kullanmak sistemin daha hızlı tepki vermesini sağlar.

Eğer tüm optimizasyonlara rağmen giriş gecikmesi yüksek kalıyorsa donanımınızı da değerlendirmek gerekir. Eski nesil monitörler, düşük yenileme hızına sahip paneller veya kullanım ömrünü tamamlamış çevre birimleri yeni sistemlere göre daha yüksek gecikme oluşturabilir. Böyle durumlarda yükseltme yapmak, yazılımsal ayarlardan çok daha büyük performans kazanımı sağlayabilir.

Peki siz monitör veya mouse gecikmesini hiç test ettiniz mi? Sonuçlar beklentinizle örtüştü mü, yoksa sisteminizde sizi şaşırtan bir gecikme değeriyle mi karşılaştınız?