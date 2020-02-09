Morbius Filminden MCU Bağlantısını Gösteren Set Fotoğrafı

Sony’nin Marvel çizgi romanlarından beyaz perdeye aktaracağı karakterlerden biri olan Morbius filminin çekimleri devam ediyor. Setten gelen bir fotoğraf ise dikkatli izleyicileri oldukça heyecanlandırdı.

Örümcek-Adam karakteri oldukça özeldir. Tüm zamanların en çok para kazandıran karakteri olmasına ve dünya çapındaki popülerliğine ek olarak pek çok karakterle de doğrudan bağlantılıdır.

Bu bağlantının sonucu olarak Sony, biricik ağ kafalı kahramanımızla birlikte başka bir yığın karakterin daha haklarına sahip olmuştu. Bu karakterler arasında Venom, Morbius gibi oldukça popüler olanlar da yer alıyor.

Morbius setinden gelen heyecan verici fotoğraf

Morbius filminin çekimleri şu anda devam ediyor. Aslında filmin çekimleri tamamlanmaya oldukça yakın, yeniden çekimler yapılıyor. Gelen görüntüler ise Sony karakterleri ile Marvel karakterlerinin bir araya gelebileceğini gösteriyor.

Aslında bu iki evrenin bir noktada birleşmesi hiç de uzak bir ihtimal değildi. Sony ve Disney’in Örümcek-Adam’ı MCU’da kullanma izni verdiği anlaşmanın ardından bu olasılık daima gündeme geliyordu. Marvel patronu Kevin Feige de ağ kafanın bir noktada Sony filmlerinde yer alacağını söylemişti.

Bu görsel ne anlama geliyor?

Öncelikle fotoğrafa bakalım. Otobüsün yan tarafında yer alan yazı, “Örümcek-Adam nerede?” anlamına geliyor. Peki mahallemizin dost canlısı örümceği nereye gitmiş olabilir? Bu yazı ne anlama geliyor?

Bu noktada üç ihtimal var. Bunlardan ilki, Sam Raimi’nin çektiği ve başrolünde Tobey Maguire’in yer aldığı Örümcek-Adam serisine bir gönderme olabilir. Muhtemelen ilanı da J. Jonah Jameson vermiştir.

İkinci ihtimal ise Morbius’un Spider-Man: Far From Home filminden sonraki bir zaman diliminde geçtiği ihtimali. Daha önceki fragmanlarda da Örümcek için ilanlar yer aldığını görmüştük.

Üçüncü ihtimal ise Sony’nin kendi Örümcek-Adam’ını bulması ve ona zemin hazırlaması olabilir ancak bu noktada bu yola gitmeleri pek de beklenen bir şey değil. Zira hali hazırda Tom Holland’ın versiyonu büyük beğeni kazanmış durumda.

Siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza gelen başka bir alternatif var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.