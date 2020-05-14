Motorola’nın sadece temel donanım birimleriyle gelmesi beklenen yeni damla çentikli telefonu Moto E7, Google Play Console’da listelendi. Telefonun en dikkat çeken donanımı ise Qualcomm Snapdragon 623 yonga seti.

Motorola’nın özellikle fiyat - performans telefonlarını çıkardığı E serisi, Google Play Console’da görüldü. Daha çok giriş seviyesi telefonu olacak Moto E7, ortaya çıkan özelliklerine göre Qualcomm’un Snapdragon 632 yonga setiyle gelecek. Giriş seviyesi bir telefon için iyi sayılabilecek bir yongayla gelen telefonun RAM miktarına baktığımızda ise kullanıcıları pek de memnun etmeyeceğini görüyoruz.

32 GB depolama alanı ve 2 GB RAM seçeneğiyle Google Play Console’da listelenen telefon, düşük RAM miktarına rağmen Android 10’la gelecek gibi gözüküyor. Geçen yıl çıkan Moto E6’nın halefi olması beklenen Moto E7, 6,2 inçlik bir ekrana sahip. 720 x 1520 piksel çözünürlüğe sahip olan telefonun en boy oranı ise 19:9 şeklinde.

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanlı bir model daha olabilir

Moto E7’nin nispeten iyi sayılabilecek yonga setinin 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla yeterli satış başarısı yakalamayacağı öngörülüyor. Öte yandan, cihazın en azından 3 GB RAM olacak şekilde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip bir modelinin daha olacağı düşünülüyor. Öte yandan yüksek RAM ve depolama alanına sahip bu modelin yalnızca T-Mobile, Sprint, Verizon gibi ABD’li operatörler tarafından satılacak özel bir sürüme sahip olacağı düşünülüyor.

3 MP ana kamera

Telefonun kamerasına gelince günümüzde karşılaştığımız yüksek çözünürlükler görmüyoruz. Telefonun arkasında f/2,0 diyafram aralığına sahip 3 MP ana kamera ve f/2,2 diyafram aralığına sahip 2 MP derinlik sensörünün bulunması bekleniyor. Cihazın ön tarafında ise f/2,2 diyafram aralığında 5 MP’lik selfie kamerası olacağı düşünülüyor.

Genel olarak sadece temel özellikleri yerine getirmesi beklenen telefonun ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz bir bilgi yok.