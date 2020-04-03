Motorola, Moto G8 Power akıllı telefonunun Lite sürümünü tanıttı. Moto G8 Power Lite, orta seviye donanım özelliklerini, telefona ismini veren güçlü bir bataryayla birleştiriyor.

Motorola, şubat ayında Moto G8 Power akıllı telefonunu piyasaya sürdü ve şimdi de telefonun Moto G8 Power Lite adlı alt versiyonunu tanıttı. G8 Power Lite, güçlü bir pilin yanı sıra, uzun bir ekran ve üçlü arka kameralayla geliyor.

Moto G8 Power Lite, 6.5 inç IPS LCD Maximum Vision ekrana sahip. Üzerinde damla çentiğin yer aldığı ekran, 720x1600 piksel HD+ çözünürlük ve 20:9 en-boy oranı sunuyor. Telefon, su sıçramalarına karşı dayanıklılık vadediyor. Cihazın boyutları 164.94 x 75.76 x 9.2 mm ve ağırlığı yaklaşık 200 gram.

Donanım tarafında Moto G8 Power Lite, 2.3 GHz sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 işlemci kullanılıyor. Ayrıca cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geliyor. Depolama alanını artırmak için microSD kart yuvası da mevcut. Ayrıca telefonda 10W hızlı(!) şarj destekli 5.000 mAh'lik güçlü bir batarya bulunuyor.

Moto G8 Power Lite'ın arka tarafında, f/2.0 PDAF destekli 16 MP ana kamera, 2 MP f/2.4 makro lens ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörüne sahip üçlü kamera sistemi yer alıyor. Üçlü kamera bokeh, yüz güzelliği, HDR, Google Lens gibi özellikleri destekliyor. Ön tarafta yine HDR, yüz güzelliği ve bokeh destekleyen 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Ön ve arka kameralar 1080p 30 FPS video kaydını destekliyor.

The Moto G8 Power Lite, yakında Meksika ve Almanya'da Royal Blue ve Arctic Blue renk seçenekleriyle yaklaşık 183 dolardan satışa sunulacak. Telefon daha sonra Avrupa, Asya, Avustralya ve Güney Amerika pazarlarına açılacak.

Moto G8 Power Lite'ın özellikleri: