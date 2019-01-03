Kasım ayında FCC'de görüldüğünden beri birçok kişinin dilinde olan telefon serisi Moto G7 hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Bütçe dostu telefon denilince Moto G serisi kadar tanınan markaların sayısı gerçekten az. Moto G, 2013 yılında ilk çıktığı zaman, bir telefonun iyi olması için fazla para vermek gerekli midir sorusuyla tanıştırmıştı ve o zamandan beri bu soruyu sordurtmaya devam ediyor.

Bu senenin Moto G6 serisi Android platformundaki en iyi bütçe dostu telefonlardan biriydi. Tabii ki bu da Moto G7’nin nasıl yeniliklerle geleceği sorularını artırdı.

Geçtiğimiz günlerde kılıflarının sızdırılmasıyla tasarımından emin olduğumuz telefonun Play modeli, Kasım ayında FCC’de görülmüştü. Tasarım olarak G7 ve G7 Plus modellerine benziyor olsa da daha çok iPhone X serisini andıran çentiği sebebiyle diğerlerinden farklıydı. Ayrıca Kasım ayındaki dosyalardan aldığımız bilgilere göre 3,5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvasına sahip olduğunu öğrenmiştik. Şu an için Moto G7 Play’le ilgili bazı konular hala muğlak olsa da diğer iki telefonun özellikleri fazlasıyla şekillendi.

Moto G7, serinin diğer üyeleri gibi Android 9 Pie ile kutudan çıkacak. Plus modelinin 6,4 inçlik ekranına karşılık 6 inçlik Full HD+ bir ekranla gelecek olan telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setinden alacak ve 4 GB’lık bir RAM’i barındıracak. 16 MP + 5 MP’lik iki arka kamerayla gelecek telefon 12 MP’lik bir ön kameraya da sahip olacak. USB-C Qi kablosuz şarj desteğiyle gelecek olan telefonda parmak izi okuyucusu da bulunacak.

Özellik kısmını geçtikten sonra tabii ki de “Ne zaman çıkacak?” ve “Fiyatı ne kadar olacak?” gibi soruların cevabını vereceğiz.

Ne zaman çıkacağı resmi bir şekilde açıklanmamış olsa da önceki telefonların çıkış tarihlerini analiz ettiğimizde Moto G7 serisinin, 2019 yılının birinci çeyreği, en geç ikinci çeyreğinin başında geleceğini söyleyebiliriz.

Fiyat konusuna gelecek olursak Motorola’nın G serisinin bütçe dostu telefonlar olduğunu yıllar boyunca hepimiz görmüş ve öğrenmiş olduk. Moto G5 çıktığı zaman 170 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelmişken G6 250 dolarlık bir fiyat etiketine sahipti.

Bu sene bir fiyat artışı daha görünür mü bilmiyoruz ancak G7’nin G6 üzerinde ciddi bir geliştirme göstermediğini göz önünde bulundurursanız fiyatların en fazla 20 ya da 25 dolar oynayabileceğini söyleyebiliriz.